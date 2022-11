Spezielle Architektur aus Basel – Einblick in die Arbeit der Baumeister Das kürzlich erschienene Buch über das Architekturbüro Buchner Bründler zeigt, wie umfassend die Architekten ihren Beruf verstehen. Simon Baur

Garden Tower, Wabern bei Bern Foto: Michael Blaser

Buchner Bründler ist eines der führenden Architekturbüros der Schweiz. In Basel kennt man das Hotel Nomad am Brunngässlein, den Erweiterungsbau der Jugendherberge im St.-Alban-Tal oder das Wohnhaus mit den auffallend grünen Balkonverkleidungen an der Colmarerstrasse.