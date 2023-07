Elektromobilität – Einbau von Ladestationen soll gefördert werden Wer in eine Ladestation für Elektroautos investiert, soll unterstützt werden. Dazu plant der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt einen Fonds. Dorothea Gängel

Einige Anstrengungen hat der Kanton Basel-Stadt bereits unternommen, um das Netto-null-Ziel bis 2037 zu erreichen. Die Dekarbonisierung des Verkehrs, der für rund ein Viertel des gesamten CO₂-Ausstosses im Kanton verantwortlich ist, ist eine zentrale Massnahme. Um die Elektromobilität zu steigern, müssen Anreize geschaffen werden, auf die Elektromobilität umzusteigen. Entscheidend ist hier das ausreichende Angebot an Ladestationen. Basel-Stadt hat schweizweit den tiefsten Motorisierungsgrad. Ende 2022 waren 60’748 Personenwagen immatrikuliert, 1477 davon mit rein elektrischem Antrieb. Von den 2936 Neuzulassungen 2022 in Basel-Stadt waren 18 Prozent rein elektrisch – zu wenig im Hinblick auf die Klimaziele gemäss SP-Regierungsrat Kaspar Sutter.

Bis heute wurden 37 Quartierladestationen und eine Schnellladestation in der blauen Zone in Betrieb genommen, bis 2026 sollen es insgesamt 200 sein. Das zinslose Darlehen dafür hat im April 2021 der Grosse Rat bewilligt. Mit der Beschaffung, dem Bau, dem Betrieb sowie der Abrechnung der Ladestationen in der blauen Zone wurden die IWB beauftragt. Der Plan ist, jährlich 50 bis 60 weitere Ladestationen im öffentlichen Raum zu installieren. Privatpersonen und Firmen können auf der Website der IWB Anträge für neue Standorte von Ladestationen stellen. Bis heute sind 360 Anträge auf diesem Weg eingegangen.

Auslastung der Ladestationen in der blauen Zone deutlich zu tief

Dass das nicht einfach ist, machte Jörg Ryser, Leiter Mobilität IWB, an einer Medienkonferenz vom Mittwoch deutlich. Verschiedene Interessensgruppen wie beispielsweise der Denkmalschutz, aber auch die Anwohnerschaft erschwerten den Ausbau. Das führe dazu, dass von 100 für geeignet befundenen Standorten nur 20 bis 30 tatsächlich realisiert würden. Die Auslastung der Ladestationen in der blauen Zone liegt derzeit mit 10 bis 15 Prozent deutlich unter der Zielsetzung von 40 bis 60 Prozent.

Um den Aufbau der Ladeinfrastruktur auch für Parkhäuser und Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern attraktiv zu machen, hat der Regierungsrat dem Grossen Rat nun einen Ratschlag zur Förderung vorgelegt. Er sieht vor, die Grundinstallation der Stationen, die mit hohen Initialkosten verbunden ist und daher ein Hemmnis darstellt, durch Förderbeiträge zu unterstützen.

Dazu plant die Regierung einen Fonds, aus dem die Installationskosten bis zu 60 Prozent gefördert werden sollen. Dieser Beitrag soll für öffentliche Parkhäuser bei 3500 Franken, für private Parkierungsanlagen bei 1300 Franken gedeckelt werden. Um Gelder aus diesem Fonds zu erhalten, der mit 10,8 Millionen Franken ausgestattet werden soll, können Förderanträge bis 2030 gestellt werden. Sutter wies ausdrücklich darauf hin, dass nicht die Steuerzahlenden, sondern die Nutzenden für die Finanzierung des Fonds aufkommen werden.

Um das zu erreichen, wird beim Strombezug an Ladestationen ein Zuschlag von 2,5 Rappen pro Kilowattstunde erhoben. Dieses Geld fliesst in den Fonds. Gleichzeitig wird in dieser Zeit die Lenkungsabgabe, die rund 5 Rappen pro Kilowattstunde beträgt, nicht erhoben. Im Ergebnis kann also in der Übergangszeit, die voraussichtlich bis 2034 geht, Strom günstiger getankt werden. Der Fonds besteht so lange, bis die Einnahmen durch die Ausgaben gedeckt sind.

Der Ausbau des Ladenetzes ist nicht unumstritten. Bereits die Forderung des Grossen Rates im Jahr 2021, 2000 Ladesäulen in öffentlich zugänglichen Parkings und rund weitere 2000 private Ladestationen zu installieren, stiess sowohl bei Parteivertretern aus dem bürgerlichen Lager als auch bei den Grünen auf Widerstand. FDP-Grossrat Daniel Seiler weist noch auf einen anderen Aspekt hin. Er prognostiziert, dass das bidirektionale Laden, also der Stromfluss in beide Richtungen, in Zukunft an Bedeutung gewinnen werde. Dazu würden jedoch ganz andere Ladestationen benötigt als die, die jetzt installiert werden. «Ich warne davor, zu viel Geld – gerade auch noch Fördergeld – in den schnellen Ausbau der Ladestationen zu investieren», sagt Seiler. Noch seien nicht viele Fahrzeuge mit der bidirektionalen Technologie ausgerüstet. Doch das könnte sich rasch ändern.

