Sweet Home: Homestory – Ein Zuhause voller Heimatgefühl Ein kleiner Indoorgarten, charmante Erbstücke und Aussicht auf die Alpen: Das Haus von Maria Bezzola-Lorez vereint alles, was der Familie wichtig ist. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Vielleicht sind Ihnen die fröhlichen, bunten Accessoires und Objekte von Tauta Home auch schon aufgefallen? Dahinter steckt die gebürtige Kolumbianerin Maria Bezzola-Lorez, die sich durch ihre Arbeit mit ihrem ursprünglichen Heimatland verbindet. Für ihre Kollektion, die sie online verkauft, arbeitet sie mit kleinen kolumbianischen Handwerksateliers zusammen. Ich wollte wissen, wie Maria denn wohnt, fragte sie an und sie öffnete für Sweet Home die Türen von ihrem Haus in Aeugst am Albis im Kanton Zürich. Dort wohnt sie zusammen mit ihrem Mann Flavio und ihren beiden Söhnen Joaquin (7) und Cesar (2). Das Herzstück des Hauses ist ein kleiner Indoordschungel voller kolumbianischer Pflanzen.