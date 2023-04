Ausbau der Basler S-Bahn – Ein Zug mit Halt am Morgartenring An der Grenze zu Allschwil soll bis etwa 2030 eine Station der S-Bahn entstehen. Die beiden Halbkantone stossen das Projekt an und rechnen mit Geld des Bundes. Markus Wüest

Der Flirt der SBB war den Elsässern nicht genehm. Die S-Bahn fährt seit 2008 nicht mehr nach Mulhouse. Foto: Daniel Desborough

Wenn alles gut geht, hält ab 2030 eine S-Bahn beim Morgartenring, also auf der Elsässerbahn. «Die grenzüberschreitend abgestimmten Planungen sehen vor, diese Haltestelle im Horizont 2030 in Betrieb zu nehmen und gleichzeitig das S-Bahn-Angebot in Richtung Frankreich auszubauen», melden das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) des Kantons Basel-Stadt und die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft.

Das wäre für den raschen Ausbau des Basler S-Bahn-Netzes ein grosser Schritt. Denn laut Esther Keller, Vorsteherin des BVD, soll der Endpunkt dieser S-Bahn-Verbindung Mulhouse sein. So ist auch die Information, das «Angebot in Richtung Frankreich auszubauen», zu verstehen. Konkret: Es wäre automatisch auf Basler Boden der Bahnhof St. Johann wieder taktgerecht mit dem Zug erreichbar – und nicht bloss mit dem Tram.

Dass beide Basler Halbkantone involviert sind, liegt auf der Hand. Allschwil ist die einwohnerstärkste Gemeinde des Kantons Basel-Landschaft. Sie erhält mit der Station Morgartenring endlich eine Zugverbindung quasi vor der Haustür. Ist doch die Kantonsgrenze nur wenige Meter entfernt. Dies sei ein «grosses Anliegen» beider Kantone, heisst es.

Den Fuss in der Tür

Gemäss Esther Keller behandelt der Bund die S-Bahn-Haltestelle am Morgartenring allerdings derzeit nicht als eines der grenzüberschreitenden Projekte, für die mit dem Bahnausbauschritt 2035 finanzielle Mittel im nationalen Bahninfrastrukturfonds (BIF) reserviert wurden. «Aber wenn schon der Ausbau auf den 4-Meter-Korridor ansteht, erachten wir es als sinnvoll, die Chance zu ergreifen und die S-Bahn-Station Morgartenring zu planen. Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben sich deshalb auf die Finanzierung des Vor- und Bauprojekts verständigt.» Man habe «den Fuss in die Tür gehalten», so Esther Keller.

Die Vorsteherin des BVD rechnet damit, dass die Realisierungskosten von etwas über 15 Millionen Franken schliesslich doch vom BIF übernommen werden. Die Kostenschätzung für das Vor- und Bauprojekt stützt sich auf eine Vorstudie der SBB und liegt bei 750’000 Franken. Basel-Stadt übernimmt davon ein Drittel, Basel-Landschaft zwei Drittel.

Die S-Bahn-Haltestelle am Morgartenring erschliesst dicht bebaute Gebiete in Allschwil und Basel und ermöglicht dank der Nähe zum ÖV-Knoten Morgartenring ideale Umsteigebeziehungen zur Tramlinie 6 und zur Buslinie 36. Da die Elsässerbahn dort in einem Graben liegt, würde der Niveauunterschied wohl mit Treppen und Liften überwunden, analog der Haltestelle Dreispitz.

Der Halt am Morgartenring macht aber nur Sinn, wenn es bis 2030 gelingt, die S-Bahn-Linie – die ursprünglich mal mit der Farbe Grün gekennzeichnet wurde – wieder bis Mulhouse zu verlängern und den mehr oder weniger brachliegenden Bahnhof St. Johann aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Zur Erinnerung: Zwischen 1998 und 2008 existierte diese «Grüne Linie» zwischen Basel und Mulhouse. Sie scheiterte letztlich daran, dass die französische Seite dem schweizerischen Rollmaterial – der Komposition Flirt des Herstellers Stadler Rail – die Zulassung verweigerte. Zudem wurde geltend gemacht, man bringe die Taktfahrpläne nicht in Einklang.



