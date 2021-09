Verborgene Synagoge in Hegenheim – Ein Zufluchtsort für Basler Juden Für das jüdische Leben in Basel spielte das elsässische Hegenheim einst eine wichtige Rolle. Denn es war lange Zeit der Ort, wo sie ihre Religion ausleben konnten. Julia Konstantinidis

Ihre Unauffälligkeit ist gewollt: Die ehemalige Synagoge von Hegenheim. Foto: Mimi von Moos

Es ist ein unscheinbares, etwas verfallenes Haus. Als Passant würde man nicht auf die Idee kommen, dass den Mauern dieses Gebäudes mitten in Hegenheim eine Fülle jüdischer Kultur innewohnt. Denn es handelt sich um die ehemalige Synagoge der Ortschaft im französischen Sundgau unweit der Schweizer Grenze. Ihre Bedeutung für Basel ist enorm, da sie quasi als Mutterhaus der Basler Synagoge gilt.

Wer mit der jüdischen Geschichte nicht vertraut ist, dem mag dies seltsam erscheinen. Doch der Musikwissenschaftler und Historiker Roger Harmon schaut am kommenden Sonntag bei seiner Führung vor Ort in die Vergangenheit der jüdischen Bevölkerung in der Region Basel und schafft so die Verbindung zur Gegenwart. Anlass ist der Europäische Tag der jüdischen Kultur