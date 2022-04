Zug erzwingt eine Finalissima – Ein Zürcher Sturmlauf in die bitterste Niederlage Die ZSC Lions werden für ihren beherzten Auftritt in der Derniere im Hallenstadion nicht belohnt und verlieren 0:2 gegen den EV Zug. Am Sonntag in der Bossard Arena fällt die Entscheidung. Simon Graf

Mit dem 2:0 in der 53. Minute sorgen die Zuger in Spiel 6 für die Entscheidung, den ZSC Lions bleibt nur die Enttäuschung. Video: SRF/Tamedia

Der letzte Hockeyabend im Hallenstadion nach fast 72 Jahren bot eine mitreissende Atmosphäre, leidenschaftlich kämpfende ZSC Lions und lange viel Spannung. Was er nicht bot: ein Tor der Zürcher. So sehr diese auch anrannten, so gut ihre Chancen waren, immer war noch ein Stock, ein Schlittschuh oder eben EVZ-Goalie Leonardo Genoni dazwischen. Der 34-Jährige, der einst bei den ZSC Lions gross geworden war, schrieb mit seinem Shutout im sechsten Finalspiel das letzte Kapitel in der reichen Hockeyhistorie des Hallenstadions.

Die Zuger siegten 2:0, obschon sie erstmals in dieser Serie klar weniger Spielanteile hatten, dafür aber das Glück der Tüchtigen. Es begann in der 4. Minute, als Kovar das Bully in der ZSC-Zone gewann und den Puck zu Herzog stubste, der schoss und seinen Abpraller vom Zürcher Azvedo ins eigene Tor gelenkt sah. Wie schon in Spiel 4 brachte also ein unglückliches Eigentor der ZSC Lions die Zuger auf die Siegerstrasse. Damals hatte Geering einen Abpraller mit seiner Schulter zum 1:2 ins eigene Tor abgelenkt.

Leonardo Genoni Schien der Kilchberger bisher in der Finalserie nicht unantastbar, zeigt er in Spiel 6 eine grossartige Leistung: Er stoppt alle 36 Zürcher Schüsse. Garrett Roe Der Amerikaner kam anstelle des verletzten Krüger zum Einsatz und brachte viel Energie ins Spiel. Er verlor aber auch das Bully, das zum frühen 0:1 führte. Jakub Kovar Erneut ist der Zuger Topskorer an allen Toren beteiligt, sein Querpass im Powerplay auf Hofmann ist Extraklasse.

Das 1:0 für die Zuger hätte man als gutes Omen für die Zürcher deuten können, denn in den ersten fünf Spielen hatte stets das Team gewonnen, das zuerst in Rückstand geriet. Und die Zürcher, nach dem frühen Gegentor die Jäger, drückten in der Folge vehement auf den Ausgleich.

Sie zeigten vor allem ein eindrückliches Mitteldrittel, in dem sie auf ein Tor spielten, den Puck immer wieder in der Zuger Zone eroberten und sich Chance um Chance erarbeiteten. 17:1 hiess das Schussverhältnis in diesem Abschnitt, doch der Puck wollte einfach nicht ins Zuger Tor.

Abschied vom Hallenstadion: Ein enttäuschter Denis Malgin nach dem verlorenen Spiel 6. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Im Schlussabschnitt verstanden es die Zuger dann wieder besser, das Spiel auch ab und zu in die Mittel- und Offensivzone zu verlagern. Die Zürcher kamen zwar immer noch zu Chancen, waren aber nicht mehr ganz so zwingend. Ihr unbelohnter Effort im Mitteldrittel hatte auch Kraft gekostet.

In der 51. Minute führte dann eine hart gepfiffene Strafe gegen Hollenstein zur Entscheidung. Die Schiedsrichter hatten sehr viel laufen lassen an diesem Abend, beispielsweise auch einen Faustschlag ins Gesicht Hollensteins, doch da schauten sie genau hin: Der ZSC-Stürmer, geschubst von Gross, erwischte Schlumpf mit dem Stock am Schlittschuh und musste für Beinstellen auf die Strafbank.

Damit war nicht nur der Zürcher Schwung gebremst, die Zuger erhöhten durch Hofmann (53.), schön angespielt von Kovar, auf 2:0. Die Partie war damit entschieden, den letzten Angriffsversuche der ZSC Lions fehlte die Überzeugung.

ZSC Lions - Zug 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 11'200 Zuschauer (ausverkauft). Tore: 4. Herzog (Eigentor Azevedo) 0:1. 53. Hofmann (Kovar/Ausschluss Hollenstein) 0:2. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 3-mal 2 Minuten gegen Zug. ZSC Lions: Jakub Kovar; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Trutmann; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Roe, Bodenmann; Chris Baltisberger, Sigrist, Pedretti; Aeschlimann, Schäppi, Diem. Zug: Genoni; Hansson, Stadler; Djoos, Gross; Schlumpf, Kreis; Cadonau; Simion, Kovar, Herzog; Klingberg, Müller, Hofmann; Zehnder, Senteler, Bachofner; Allenspach, Leuenberger, Di Nisco. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Krüger, Morant (verletzt), Quenneville und Flüeler (überzählig), Zug ohne Suri, Martschini (verletzt) und Lander (überzählig). – Die ZSC Lions ab 56:54 ohne Torhüter.

Hatten sie die ersten drei Spiele der Finalserie gewonnen, obschon sie nicht unbedingt das bessere Team gewesen waren, haben sie nun zweimal unglücklich verloren. Die Vorteile scheinen damit alle beim EV Zug zu liegen, der ein 0:3 aufgeholt, sich mental und spielerisch sehr stabil gezeigt hat und am Sonntag in der Bossard Arena vor eigenem Publikum Meister werden kann. Zum zehnten Mal entscheidet eine Finalissima.

Inspiration schöpfen aus 2018

Woraus können die ZSC Lions noch Hoffnung schöpfen? 2018 im Final gegen Lugano erlebten sie Ähnliches: Sie verspielten damals zwei Meisterpucks, verloren das sechste Spiel ebenfalls im Hallenstadion hauchdünn. Damals dominierten sie ebenfalls phasenweise krass, vor allem im Mittelabschnitt (16:2 Schüsse), doch Lajunen gelang das entscheidende 3:2 in der 57. Minute – ein bitterer Schlag für die Zürcher.

Sie fuhren für Spiel 7 ins Tessin, wo alle eine Meisterparty erwarteten, und gewannen 2:0. Captain Geering kann jenen, die nicht dabei waren, ja von damals erzählen, um sie auf andere Gedanken zu bringen.

