Landrats-Debatte zur Buslinie 64 – «Ein Zentrum für Innovation, aber ein hinterwäldlerisches ÖV-Angebot» Dass Basel-Stadt die Verlängerung der Buslinie vom Bachgrabengebiet zum Bahnhof St. Johann nicht finanziert, stösst im Baselbiet sauer auf. Andrea Schuhmacher

Die Linie 64 sollte ab Ende 2021 das Industriegebiet Bachgraben mit dem Bahnhof St. Johann verbinden – doch dem Kanton Basel-Stadt fehlt das Geld dazu. Foto: Kostas Maros

«Es kann nicht sein, dass wir im Bachgrabengebiet ein Zentrum für Innovation, aber gleichzeitig ein hinterwäldlerisches ÖV-Angebot haben.» So äussert sich Landrätin Julia Kirchmayr-Gosteli (Grüne) gegen Ende der Debatte rund um die dringliche Interpellation von Landrat Felix Keller (CVP).

Von links bis rechts ist man sich am Donnerstag im Baselbieter Landrat einig: Dass der Nachbarkanton Basel-Stadt aufgrund von «fehlenden finanziellen Mitteln» die Buslinie 64 erst in einem Jahr vom Industriegebiet in Allschwil zum Bahnhof St. Johann verlängern will, wird dem Wirtschaftsraum Bachgraben nicht gerecht. Es wird erwartet, dass bis 2030 Tausende neue Mitarbeitende in das neue Industriegebiet in Allschwil ziehen.