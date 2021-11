Neubau des Jüdischen Museums – Basel will ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen Der Grosse Rat spricht 2,8 Millionen Franken für den Neubau des Museums an der Vesalgasse 5. Politiker wollen einen Ort, an den die Schulklassen gern hingehen – und ein Statement gegen den grassierenden Judenhass im Netz. Leif Simonsen

Etwas versteckt hinter dem Kollegienhaus der Uni soll das Jüdische Museum Schweiz 2023 einziehen. Foto: Pino Covino

In Basel steht das älteste jüdische Museum im deutschsprachigen Raum. Insgesamt rund 2000 Objekte, Bücher und Grabsteine legen Zeugnis ab vom jüdischen Alltag, der Geschichte der Juden sowie von den jüdischen Bräuchen. Das heutige Haus an der Kornhausgasse ist zu klein geworden. Deshalb plant das Jüdische Museum einen Umzug an die Vesalgasse 5, gleich hinter dem Kollegienhaus der Uni. Der Regierungsrat beantragte am Mittwoch einen Investitionsbeitrag von 2,8 Millionen Franken für den rund vier Millionen Franken teuren Bau.

Das Begehren war unbestritten. Die LDPlerin Catherine Alioth sprach bei der Wahl des neuen Ortes von einem «Glücksfall». Nicht nur handle es sich beim Gebäude des ehemaligen Tabaklagers um sehr attraktive Räumlichkeiten, auch sei damit eine gewisse Symbolik verbunden. Um 1200 befand sich an dieser Stätte der erste jüdische Friedhof der Schweiz.