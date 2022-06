Massenentlassung bei Novartis – «Ein Zeichen des Profits – Beschäftigte spielen keine Rolle» Der Verband Angestellte Schweiz und die Gewerkschaft Unia stellen Forderungen. Die Stellenkürzungen bei der Novartis bereiten auch dem Basler Regierungsrat Kaspar Sutter Sorgen. Isabelle Thommen

Der Stellenabbau bei Novartis sorgt für Unmut. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

1400 Stellen will die Novartis in der Schweiz streichen – das ist jeder zehnte Arbeitsplatz. Betroffen sind alle Standorte, in Basel sollen aber besonders viele Arbeitsplätze verloren gehen. Mit weltweit insgesamt 8000 Stellenkürzungen will man bis zu einer Milliarde Dollar sparen. Der Basler Regierungsrat Kaspar Sutter bedauert den Stellenabbau am Rheinknie sehr, wie der Wirtschaftsdirektor auf Anfrage sagt. «Dass der Firmensitz hier in Basel und generell die Schweizer Standorte stark betroffen sind, bedeutet auch für unseren Kanton einen Einschnitt. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien steht eine schwierige Phase der Unsicherheit bevor.»