Ein wunderbares Trainingsspiel!

Mir ist bewusst, dass es keine einfache Angelegenheit ist, gegen einen Fussballzwerg wie Gibraltar anzutreten. Zu meiner Zeit trafen wir in der EM-Qualifikation auf Zypern, das damals zu den schwächsten Nationalteams zählte. Das Spiel wurde wegen des schönen Wetters in Lugano angesetzt, damit wir trotz wenig attraktivem Gegner ein paar Zuschauer hatten. Es kamen 10000, und wir siegten 5:0. Wir machten von Anfang an Tempo. Das ist notwendig. Denn Spiele gegen kleine Nationen kann man mit Partien im Cup vergleichen: Gibt man nicht von Beginn an konsequent Vollgas, kann es für die auf dem Papier stärkere Mannschaft ungemütlich werden.

Mit vier Punkten aus den letzten zwei Qualifikationsspielen liegt die Schweiz weiterhin im Soll. Nun folgen im Oktober die wegweisenden Partien in Dänemark und gegen Irland. Will die Schweiz an die EM, muss sie in diesen zwei Spielen vier Zähler holen. Welche Rolle dann Xherdan Shaqiri einnimmt, das muss nun der Trainer klären. Es ist seine Aufgabe, bis dahin mit Shaqiri unter vier Augen zu sprechen. Auf alle Fälle werden wir ihn gebrauchen können.

Denn in der Schweizer Offensive hat zuletzt nicht viel zusammengepasst – Albian Ajeti und auch Mario Gavranovic konnten sich gestern nicht für einen Stammplatz aufdrängen. Am besten gefallen hat mir ein Verteidiger: Fabian Schär hinterliess einen guten Eindruck, er ist ein richtiger Leader.