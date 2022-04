Der RTV feiert den Klassenerhalt – Ein würdiger Abschied für Igor Stamenov Der RTV Basel gewinnt gegen Genf die dritte Playout-Partie und wird auch in der kommenden Saison in der NLA spielen. Die Basler schenken Igor Stamenov damit ein schönes Karrierenende. Luc Durisch

Ein Spalier für die abtretende Legende Igor Stamenov. Foto: Freshfocus

Am Ende der dritten Playout-Partie gegen CS Chênois Genève tanzten die RTV-Spieler im Kreis, warfen den scheidenden Igor Stamenov in die Luft, und von den Rängen flogen schwarze und weisse Ballons auf die Spielfläche. Der RTV Basel schafft dank einem 29:25-Sieg den Klassenerhalt und beschert damit der abtretenden Legende einen würdigen Abschied. Der 43-Jährige, dem in seinem letzten Spiel vier Treffer gelangen, wurde am Ende der Partie zum besten RTV-Akteur des Spiels gekürt und im Anschluss vom Club verabschiedet. Bei dieser Ehrung wurde der Serbe in die Handball Hall of Fame Switzerland aufgenommen. Die FCB-Legenden Erni Maissen und Massimo Ceccaroni übergaben die offizielle Medaille und die entsprechende Urkunde.

Ein erstes Highlight der Partie ereignete sich bereits kurz vor Spielbeginn, als der Speaker in der Rankhofhalle zum letzten Mal die scheidende Nummer 10 ankündete. Von einem Spalier von vielen ehemaligen Weggefährten – darunter Pascal Stauber und Alex Ebi –, tosendem Applaus der über 1000 anwesenden Zuschauer und einem Plakat mit der Aufschrift «Für immer eine vo uns» empfangen, betrat Igor Stamenov die Halle. Der 43-Jährige erhielt in seinem 607. Spiel für die Realturner den würdigen Abschied.

Jorge Paban war mit zehn Treffern bester RTV-Werfer und massgeblich am Erfolg beteiligt. Foto: Freshfocus

Doch zunächst sah es sogar so aus, als könnte die Derniere von Stamenov verschoben werden. Der RTV erwischte einen schwachen Start. Die Gäste aus Genf gingen früh in Führung, bauten diese sogar phasenweise auf ein 4-Tore-Polster aus. Die Realturner begannen in der Offensive ideenlos, kreuzten zwar viel, aber brachten ihre Spieler kaum in brauchbare Abschlusssituationen. Die Genfer dagegen brachten die Basler mit ihren schnellen Gegenstössen immer wieder in Bedrängnis und waren auch im Ballbesitz diejenige Mannschaft, die sich mehr Gelegenheiten erarbeiten konnte.

Souveräner Auftritt nach der Pause

Gegen Ende der ersten Hälfte schlichen sich bei den Genfern aber wie in den vorherigen Partien mehr technische Fehler ein. Dazu kam, dass der RTV in der Defensive besser wurde und offensiv zum Toreschiessen zurückfand. Zwei Sekunden vor der Halbzeitsirene erzielte Aleksander Spende den 12:12-Ausgleich.

In den zweiten 30 Minuten liessen die Basler aber keinen Zweifel mehr aufkommen, wer diese Partie für sich entscheiden würde. In der 38. Minute ging das Team von Ike Cotrina Cabal erstmals in Führung und liess sich diese nie mehr nehmen. Auf einmal funktionierte das Basler Offensivspiel wieder, Torhüter André Willimann konnte sich mehrmals auszeichnen, und die Realturner konnten davonziehen. Stamenov derweil holte sich 2.02 vor Partieende noch die letzte 2-Minuten-Strafe und musste die letzten Minuten zuschauen. Dafür durfte er sich am Ende umso mehr feiern lassen.

Damit endet für die Realturner eine Saison, in der man zwar das Ziel Playoffs früh verpasst hat, aber zuletzt sieben Siege in Serie holte. Dies weckt Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Erstmals seit zwanzig Jahren fehlen wird Igor Stamenov.

