Sweet Home: Möbelmesse, Parks und Märkte – Ein Wochenende in Paris Kommen Sie mit an die Interiormesse «Maison et Objet», entdecken Sie neue Trends für das Zuhause und viel entspannte Frühlingsstimmung. Marianne Kohler Nizamuddin

Letzte Woche reiste ich erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder nach Paris. Es fühlte sich an, als wäre es das erste Mal überhaupt. Mit viel Neuem und in ihrem strahlenden Frühlingskleid verzauberte mich die Stadt und ich verliebte mich wieder in sie. Neu war unter anderem, dass die wichtige Interiormesse «Maison et Objet» im März statt im Januar stattfand, aber die Pandemie hat halt so einiges durcheinandergebracht. So liess ich mich überraschen – von den neuen Trends, den Veränderungen in der Stadt und dem fantastischen Wetter, das alles ins schönste Licht rückte. (Alle Fotos: MKN)