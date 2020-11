Männer-Diskriminierung – Ein Witwer gegen die Schweiz Max Beeler hat am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen aufsehenerregenden Sieg errungen. Wer ist der Appenzeller, der dafür kämpft, dass Witwer gegenüber Witwen nicht länger benachteiligt sind? Simone Rau

Heute sind Max Beelers Töchter erwachsen. Sie leben in der Schweiz, er seit 2018 in Peru. Hier bei einem Ausflug an den Davosersee. Foto: PD

Der Tag, an dem sich Max Beelers Leben für immer verändert, ist ein Samstag. Am 13. August 1994 stürzt seine Ehefrau Maria in den Tod. Beim Abstieg von der Ebenalp im Kanton Appenzell Innerrhoden verliert die 26-Jährige den Tritt und fällt über eine rund 40 Meter hohe Felswand. Der Notarzt der Rega kann sie nicht mehr retten. Und Max Beeler steht mit seinen Töchtern, 4 und knapp 2 Jahre alt, allein da. Im Alpstein. Vor allem aber im Leben.

26 Jahre später, am 20. Oktober 2020, sind Max Beelers Töchter nicht bei ihm, als er sich in La Merced im peruanischen Urwald in ein Internetcafé setzt. Seit 2018 wohnt er in Peru, dem Heimatland seiner verstorbenen Frau. Der 67-Jährige öffnet die Website des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Strassburg und findet das Urteil, das just auf diesen Tag angekündigt worden ist. Sein Urteil.