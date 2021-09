Amateurfussball – Ein wilder Spitzenkampf Concordia unterliegt dem SC Dornach im Derby knapp mit 1:2. Gleich zwei Spieler fliegen mit Rot vom Platz. Linus Schauffert

Dornachs Mohamed Coulibaly (links) setzt sich gegen Concordias Andres Kenzelmann durch. Foto: Pino Covino

Inmitten des gegnerischen Sechzehners hält Concordias Sturmspitze Alessio versiert den Ball hoch. Er versucht, sich zu drehen und in den Abschluss zu kommen, doch wird vom Arm eines Gegenspielers geblockt. Lautstarke Proteste von Spielern, Trainerbank und Zuschauern - aber Schiedsrichter Ferdinand Roos lässt sich nicht beirren und entscheidet auf Weiterspielen. So bleiben dem FC Concordia noch vier Minuten, um den knappen Rückstand auszubügeln und die Aufholjagd erfolgreich zu beenden. Doch es soll an diesem Nachmittag nicht sein. Nach 96 wilden Minuten bezwingt der SC Dornach den FC Concordia Basel mit 2:1.

Dornach erwischt den deutlich besseren Start ins Spiel. Ohne zuvor auch nur einen Hauch von Gefahr vor dem eigenen Tor aufkommen zu lassen, gehen sie in der 7. Minute durch Simon Dünki in Führung. Nach einem Eckball, getreten von Dornachs Nummer 10 Valon Muslija, profitiert der Innenverteidiger von Zuordnungsproblemen in der Concordia-Abwehr und staubt ab zum 1:0. In der Folge vermag Concordia, mehr Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Doch der SCD weiss auf das Aufbäumen der Basler zu reagieren und es gelingt Mohamed Coulibaly in der 16. Minute das 2:0. Für den Rest der ersten Halbzeit plätschert das Spiel vor sich hin. Einzig Concordias Temelkov hat 10 Minuten vor der Pause die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen, vergibt aber aus 5 Metern kläglich.

Hitzige Schlussphase

Nach der Pause erleben die Zuschauer auf dem Gigersloch ein anderes Spiel. Concordia weiss, dass es angreifen muss und erarbeitet sich Chance um Chance. So gelingt Mihael Validzic nach einem Missverständnis der SCD-Abwehr in der 57. Minute der Anschlusstreffer. In der 71. Minute erhält der Torschütze dann aber die rote Karte wegen einer Unsportlichkeit dem Schiedsrichter gegenüber. Und auch Dornachs Aldin Hrvanovic wird in der 80. Minute aus diesem Grund des Platzes verwiesen. Die hitzige Schlussphase entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch. Concordia läuft immer wieder gegen die kollektiv verteidigenden Dornacher an und macht somit hinten die Räume für Konter auf. Doch weder Muslija in der 76. noch Ahmeti in der 81. vermögen es, den Ball im Tor unterzubringen.

Der SCD befindet sich somit weiter im Fahrplan. Das Ziel von Dejan Rakitic, «vorne mitzuspielen», ist für die Dornacher gut zu erreichen. Concordia-Trainer Nikola Marunic hingegen muss sich neu orientieren. «Es war ein wildes Spiel», kommentiert er nach der Partie. Nach der zweiten Niederlage in Folge sehen sich die Aufsteiger nun nicht mehr als Favoriten und wollen sich ihre Siege wieder erkämpfen.

