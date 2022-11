Einwohnerrat Riehen – Ein wichtiger Schritt zum neuen Hebelschulhaus Rund 17,6 Millionen Franken soll die Erweiterung des Riehener Hebelschulhauses kosten. Der Einwohnerrat hat 315’000 Franken für einen Architekturwettbewerb bewilligt. Isabelle Thommen

Das Hebelschulhaus soll wegen wachsender Schülerzahlen erweitert werden. Foto: Dominik Plüss

Im Riehener Quartier Niederholz sind die Schülerzahlen stark gestiegen. Seit 2017, als die Gemeinde die Schulhäuser vom Kanton übernommen hat, platzt das Hebelschulhaus aus allen Nähten. Einige der insgesamt 14 Klassen plus Tagesstrukturen sind in Provisorien auf dem Hebelmätteli untergebracht. Da die Schülerzahlen weiterwachsen und benachbarte Schulstandorte voll belegt sind, soll das Hebelschulhaus mit einem Neubau erweitert werden. Einstimmig hat der Einwohnerrat am Mittwochabend 315’000 Franken für einen Architekturwettbewerb bewilligt.

«Wir brauchen jetzt dringend nötigen Schulraum», sagte Elisabeth Näf (FDP), während Susanne Fisch (SP) betonte, das Hebelmätteli – wo jetzt die Provisorien stehen – müsse «wieder als Grünraum zur Verfügung stehen». Das ist auch Jenny Schweizer (SVP) ein Anliegen. Ebenso wichtig sei, die vorgesehenen Kosten einzuhalten, sagte Schweizer: «Wir würden einem Nachtragskredit nicht zustimmen.» Rebecca Stankowski-Jeker (EVP) regte an, die Quartierbewohner frühzeitig zu informieren und nicht erst, wenn das Siegerprojekt ausgewählt ist.

Gemeinderätin Silvia Schweizer (FDP) erklärte, im Hebelschulhaus müssten total 24 Klassen plus Tagesstrukturen Platz haben. «Vom Architekturwettbewerb erwarten wir eine grosse Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten.» Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 rechnet mit Investitionen von 17,6 Millionen. Infrage kommen zwei Varianten, die sich kostenmässig wenig unterscheiden. Der bestehende rote Holzbau am Langelängenweg könnte saniert und durch einen Ergänzungsbau erweitert werden. Oder der bestehende Holzbau würde durch einen Neubau ersetzt, der den gesamten künftigen Raumbedarf abdeckt. Vorgesehen ist die Inbetriebnahme der Gebäude im August 2028. Dann würde das Hebelmätteli wieder als Freifläche zur Verfügung stehen.

Stellt sich Riehen quer?

Am 27. November stimmt die Basler Bevölkerung über die kantonale Initiative «für ein klimagerechtes Basel» ab. Würde das Stimmvolk dem darin festgelegten Ziel zustimmen, die Treibhausemissionen bis 2030 auf netto null zu senken, müsste Riehen sein Energiekonzept anpassen. Das erklärte Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) in der Antwort auf eine Interpellation von Einwohnerrat Joris Fricker (SP). Hettich erklärte, der Gemeinderat werde sich «engagieren, um klimaschädliche Emissionen reduzieren zu können». Das Ziel netto null bis 2030 erachte der Gemeinderat aber als nicht realistisch.

