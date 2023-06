Basler Premiere des Nationalzirkus – Ein Weltrekord in der Manege des Circus Knie Mit vielen Überraschungseffekten, prominenten Gästen in der Manege und spektakulären Darbietungen ist die diesjährige Knie-Show eine kurzweilige Angelegenheit. Vivana Zanetti

1 / 3 Die Basler Premiere des Circus Knie 2023. Foto: Dominik Plüss

Grosser Rummel auf der Rosentalanlage: Vor dem mächtigen Chapiteau des National-Circus Knie versammelten sich am Donnerstagabend Herr und Frau Basler, Gross und Klein, darunter auch das eine oder andere bekannte Gesicht. In einigen Minuten beginnt die diesjährige Basler Premiere des Schweizer Traditionsunternehmens. Es ist die erste Saison nach Corona, die wieder normal geplant werden konnte, wie die Zirkusdirektorin Géraldine Knie letztes Jahr in einem Interview mit dieser Zeitung sagte.