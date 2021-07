Verhandlungen um Salzabbau – Ein weiteres halbes Jahrhundert fürs weisse Gold Der Kanton Aargau verlängert den Konzessionsvertrag über den Salzabbau mit den Schweizer Salinen. Baselland jedoch muss die Konzessionsverlängerung in den Landrat bringen – doch dort steht das Geschäft auf der Kippe. Franziska Laur

Die historischen Holztürme sind noch stumme Zeugen davon, dass schon vor über hundert Jahren in der Region Salz abgebaut wurde. Foto: Franzisksa Laur

Die alten Holzbohrtürme im wogenden Weizenfeld haben etwas Majestätisches – es sind die alten Türme der Schweizer Salinen gleich vor den beiden Domen des Unternehmens auf der Grenze Möhlin/Rheinfelden. Als sich am Freitag mehrere Delegationen zur Verhandlung trafen, ging es um nichts weniger als um das weisse Gold. Grund: Die Konzession für die Schweizer Salinen AG läuft im Jahr 2025 aus. Mit neuen Verträgen könnte die Salzversorgung für weitere 50 Jahre gesichert werden.

Besitzer der Schweizer Salinen ist die Eidgenossenschaft. Und die beiden Kantone Aargau und Basel-Landschaft sind Konzessionsnehmer. Die Abbaugebiete reichen von Muttenz über Schweizerhalle, Pratteln bis nach Liestal und weit ins Fricktal hinein. Doch es gelte, neue Bohrfelder zu erschliessen, hiess es am Freitag an der Pressekonferenz, die in einem der schönen Dome mit seiner filigranen Holzdecke und vor einem lila beleuchteten Salzberg stattfand.