Gastkommentar zur Ukraine-Krise – Ein Weckruf zur Überwindung der westlichen Nachlässigkeit Russlands Ukraine-Feldzug wirft ein dramatisches Schlaglicht auf die eigentliche Dekadenz, die den Westen geplagt hat, nämlich wehrlose Nachlässigkeit, innere Spaltung und schamloser Opportunismus. Meinung Lars-Erik Cederman

Europa und Amerika sind näher zusammengerückt: Charles Michel, Präsident des Europäischen Rats (rechts), begrüsst US-Präsident Joe Biden zum EU-Gipfel Ende März. Foto: AFP

Am Tag der russischen Invasion hat Roger Köppel einen Artikel in der «Weltwoche» publiziert, in dem er argumentiert, dass Putin die Dekadenz des Westens entlarvt habe. Diese Dekadenz bestehe aus der Verneinung von «Tradition, Familie, Patriotismus, Krieg, Religion, Männlichkeit, Militär, Machtpolitik und nationalen Interessen». Gemäss Köppel ist «Putin der Schock, den der Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu kommen».

Der Angriff hat in der Tat einen Schock ausgelöst, aber zur Überraschung von Putin und seinen «Verstehern» wirft er ein dramatisches Schlaglicht auf die eigentliche Dekadenz, die den Westen geplagt hat, nämlich wehrlose Nachlässigkeit, innere Spaltung und schamloser Opportunismus. Mitten in der Tragödie des Krieges scheint nun aber die Invasion dem Westen zu helfen, diese Dekadenz durch Entschlossenheit und Einigkeit zu überwinden!

Um diesen Trend strategisch zu verstehen, lohnt sich ein Rückblick auf Immanuel Kants berühmten Aufsatz «Zum ewigen Frieden», der einen Makroprozess skizziert, der in der Befriedung der Welt mündet. Dieser Lernprozess entfaltet sich auf drei Ebenen: Erstens wird die Demokratisierung der Staaten vorausgesetzt, damit der Friedenswille sich gegen die Partikularinteressen von kriegerischen Eliten durchsetzen kann. Zweitens müssen die demokratischen Staaten zusammenarbeiten, um sich gegen Angriffe autoritärer Staaten zu wehren. Drittens sind internationale Normen des friedlichen Zusammenlebens erforderlich, um diesen Prozess zu konsolidieren.

Erstaunlicherweise ist nach etlichen Rückschlägen viel von diesem Plan in Erfüllung gegangen. Heute besteht die Staatengemeinschaft etwa zur Hälfte aus Demokratien. Ausserdem ist es diesen Staaten gelungen, sich gegen den Faschismus und die kommunistische Diktatur durchzusetzen. Schliesslich sorgt die Entstehung völkerrechtlicher Normen dafür, dass Angriffskriege äusserst selten geworden sind.

Es ist natürlich nicht zu erwarten, dass sich Kants Friedensvision reibungslos durchsetzen wird. Auf die Befreiung Europas vom Faschismus folgten viele Misserfolge, etwa die amerikanischen Kriegsverbrechen in Vietnam und im Irak sowie Interventionen zugunsten von antikommunistischen Diktatoren. Ausserdem ist klar, dass Kants Friedensplan keine perfekte Landkarte für die Gegenwart darstellt. In den letzten zwei Jahrhunderten sind neue erschwerende Entwicklungen aufgetaucht, beispielsweise der Nationalismus.

Seit mehreren Jahren baut sich eine neue Bedrohung auf. Das westliche Erfolgsrezept ist wegen einer gewaltigen Finanzkrise ins Wanken geraten, was von Populisten gnadenlos ausgenützt wurde. Eine veritable «illiberale» Welle fegt durch die Welt, die dazu geführt hat, dass im letzten Jahrzehnt die Zahl der Demokratien deutlich gesunken ist. Im Inneren des Westens stellt sie durch Desinformation und manipulierte Wahlen eine akute Bedrohung dar. Als flagranter Verstoss gegen das Völkerrecht hebt nun der russische Überfall diese Gefahr auf eine neue geopolitische Ebene.

Von Kant inspiriert, sollten wir von diesen Rückschlägen lernen. Ihre positive Seite ist, dass immer mehr Leute im Westen die Notwendigkeit erkennen, dass sie die demokratischen Grundprinzipien verteidigen müssen. Statt sich nur auf eine stets voranschreitende Globalisierung zu verlassen, muss sich die freie Welt auf eine scheinbar anachronistische Aggression vorbereiten, der nicht nur mit «soft power» begegnet werden kann, sondern die auch Aufrüstung erfordert.

Der Weckruf zur Überwindung der westlichen Nachlässigkeit hat für Kants Aufklärungsprojekt unmittelbare Folgen. Erstens kann die Demokratie selbst in etablierten westlichen Staaten nicht mehr für selbstverständlich gehalten werden. Dies heisst in erster Linie, dass Infiltrationsversuchen von Russland und anderen autoritären Staaten durch Bekämpfung ihrer Desinformationskampagnen und durch Transparenz der Parteifinanzierung entgegengetreten werden muss. Die westlichen «Putin-Versteher» müssen Farbe bekennen: Entweder sind sie für oder gegen die Demokratie!

Eine zweite Herausforderung betrifft die Zusammenarbeit der Demokratien. Ablenkungen wie der Brexit und andere Versuche, die Nato und die EU zu schwächen, sind für revisionistische Grossmächte ein gefundenes Fressen. Die nächste grosse Schlacht könnte in den USA ausgetragen werden, wo das Überleben der Demokratie immer noch nicht gesichert ist. Es ist essenziell, dass ein zukünftiger amerikanischer Präsident nie mehr die kollektive Verteidigung der Nato infrage stellt.

Drittens ist allerdings die friedliche Koexistenz mit Russland und China für den Weltfrieden zentral. Die massiven Sanktionen gegen Moskau tragen dazu bei, die territoriale Integrität im Staatensystem aufrechtzuerhalten. Weitere Massnahmen, um eine friedliche Weltordnung wiederherzustellen, müssen jedoch pragmatisch angegangen werden, damit das Risiko einer nuklearen Eskalation so weit als möglich ausgeschlossen werden kann.

In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass Kants Aufsatz mit einer ironischen Bemerkung zu einem Schild einer holländischen Kneipe angefangen hat: Das Schild war mit dem Namen «Zum ewigen Frieden» beschriftet und zeigte einen Friedhof.

