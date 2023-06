Niggi Schoellkopf (1930 – 2023) Foto: PD

Er hatte wache Äuglein, ein verschmitztes Lachen und einen gesunden Humor. Vor allem aber war er einer, der, wenn er etwas anpackte, dies mit Lust, Hingabe und Ausdauer tat. Dass Niggi Schoellkopf nun vor wenigen Tagen in seinem 93. Altersjahr gestorben ist, wird deshalb gerade all jene, die sein Engagement schätzten, mit Trauer erfüllen.

Niggi Schoellkopf war ein Kleinbasler durch und durch. Geboren am 16. Oktober 1930, wuchs er zusammen mit einem zwei Jahre älteren Bruder und einer vier Jahre jüngeren Schwester an der Sperrstrasse und später an der Egliseestrasse auf. Später sollte er zu jenen Jahrgängen gehören, die in der Kaserne Basel die Sanitäts-Rekrutenschule absolvierten.

Nur beruflich zog es den kaufmännischen Angestellten ins Grossbasel: ins Gundeli zu einer Grafikfirma und dann viele Jahre zur Schweizerischen Treuhand AG (heute PWC), wo er zuletzt als Direktionssekretär arbeitete.

Eigentliche Bekanntheit erlangte Niggi Schoellkopf indes nicht über seinen Beruf, sondern vor allem als langjähriger Tambourmajor bei der von ihm im Jahr 1952 mitgegründeten Wettstai-Clique, als FDP-Grossrat, Bürgergemeinderat und als Mitglied der Kleinbasler Ehrengesellschaft zum Rebhaus. Aufgenommen 1955, legte er dort eine Karriere hin, die vom Ueli im Spiel über den Schreiber und Statthalter bis zum höchsten Amt, dem Meister, führte.

Engagiert in vielen Bereichen

Diese Funktion nahm Niggi Schoellkopf mit Verve wahr, dabei scheute er sich nicht, seine Meinung klar und deutlich zu vertreten. Als er sich Mitte der 1990er-Jahre in einer Meisterrede am Gryffe-Mähli pointiert ausländerkritisch äusserte, sorgte das inner- und ausserhalb der Kleinbasler Ehrengesellschaften für Aufregung.

Niggi Schoellkopf engagierte sich in vielen Bereichen. Er gründete die Drei-E-Clique und half massgeblich mit, das Restaurant Rebhaus als Stammhaus der Ehrengesellschaft zum Rebhaus zu übernehmen. Er war Mitgründer des Fähri-Vereins, wirkte in der Organisation mehrerer grosser Stadtfeste mit und rief 2015 die Niggi-Schoellkopf-Stiftung ins Leben, die sich die Förderung und Unterstützung sozialer wie kultureller Institutionen und Organisationen in Basel, insbesondere im Kleinbasel, zur Aufgabe macht.

Seine letzten Jahre verbrachte Niggi Schoellkopf im «Betreuten Wohnen» im Gustav-Benz-Haus. Nun ist er am 16. Juni, wenige Monate vor seinem 93. Geburtstag, gestorben. Der Ueli-Brunnen bei der Kaserne, den er dem Kleinbasel geschenkt hat, wird stets an ihn erinnern.

Dominik Heitz ist pensioniert. Er war von 1987 bis im Frühling 2022 Redaktor bei der Basler Zeitung und widmete sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.