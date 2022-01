Abgesagter Bärentag – Ein Video als Tröschterli Die Bärengesellschaft verzichtet auf ihren jährlichen Tag mit Umzug und gemeinsamem Abendessen, dafür stellt sie einen Kurzfilm ins Netz. Dominik Heitz

Obwohl es in diesem Jahr keinen Bärentag gibt, tanzt das Wappentier – nur einfach virtuell. Video: zvg

«Schweren Herzens» hat die Gesellschaft zum Bären im vergangenen Dezember ihren Bärentag, der am 12. Januar hätte stattfinden sollen, abgesagt. Dazu bemerkte sie: «Die Bärin wartet in ihrer Höhle ungeduldig auf den Tag, an dem sie inmitten einer fröhlichen Kinderschar tanzen kann.»

Das Spiel des Bärenumzugs mochte indes nicht einfach klein beigeben. Irgendetwas müsse es an diesem Tag geben, sagte es sich und beschloss, einen kleinen Film mit dem Titel «Die Bärin träumt» zu drehen. Der dreiminütige Videoclip zeigt die Bärin (Anna Tschannen) in ihrer Höhle, wie sie von ihrem grossen Tag träumt und unter der Begleitung des Büchelbläsers Ruedi Linder und des Trommlers Lars Handschin einen Tanz vollführt.

Weiter nach der Werbung

Der Kurzfilm wird am Mittwoch, 12. Januar, als Tröschterli für den ausgefallenen Bärentag online gestellt und kann auf den Kanälen verschiedenen sozialen Medien angesehen werden.

Dominik Heitz ist seit 1987 Redaktor bei der Basler Zeitung. Er widmet sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen, betreut zudem die Basler Fasnacht und schreibt Porträts sowie Reportagen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.