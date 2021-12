Quartiertreff am Allschwilerplatz – Ein Verkehrsdurchgangsplatz wird zum Weihnachtswald Wo sonst der Verkehr durchrauscht, singen Kinder Weihnachtslieder und verströmen Christbäume und Kerzenlicht weihnächtliche Stimmung. Stephanie Weiss

Unter der Lehrerin und Chorleiterin Ronja Raaflaub singt der Schülerchor Gotthelf-Schulhaus Weihnachtslieder auf dem Allschwilerplatz. Sofort verändert sich die Atmosphäre auf dem sonst vom dichten Verkehr dominierten Platz. Foto: Lucia Hunziker

Ein 6er-Tram fährt quietschend am Allschwilerplatz ein. Leute steigen aus und einige von ihnen schauen sich etwas verblüfft um. Wo sonst ein geschäftiges Hin und Her herrscht, verwandelt sich der verkehrsreiche Platz plötzlich in einen stimmungsvollen Quartiertreff. Nachdem die Kirchenglocken dreizehn Uhr geschlagen haben, strömen immer mehr Menschen zum Allschwilerplatz, und von weitem nähert sich eine bunte Schar Kinder.

In mehreren Reihen geordnet stellen sich die Erst- und Zweitklässler des Gotthelf-Schulhauses auf und übernehmen den Ton, den ihnen Lehrerin und Chorleiterin Ronja Raaflaub auf dem Xylofon vorgibt. Noch etwas zögerlich beginnen sie mit dem Gesang, doch mit der Zeit werden sie mutiger und singen gegen den Verkehrslärm an. Sofort verändert sich die Atmosphäre auf dem Platz. Leute bleiben stehen und lauschen mit leuchtenden Augen der Musik. Viele Eltern und Grosseltern sind gekommen, um dem Konzert ihrer Kleinen beizuwohnen. «Jetzt verwandeln wir uns zu einem Tannenbaum», singen sie und heben ihre Arme in die Höhe. Etwas Bewegung muss schliesslich sein, um nicht zu frieren.