An Heiligabend wird in Wengen ein britischer Tourist positiv auf das Coronavirus getestet. Fünf Tage später ist klar, dass er sich mit der besorgniserregenden Virusvariante B.1.1.7 angesteckt hat. In diesen Tagen beginnen sich die Fälle in der Praxis von Markus Sinsel, dem Dorfarzt von Wengen, plötzlich zu häufen. Er informiert Urs Allenspach, seinen Vorgänger als Dorfarzt und Covid-Koordinator der Lauberhornrennen.

Gemeinsam testen die beiden Ärzte am 5. und 6. Januar das gesamte Hotelpersonal von Wengen – über 240 Personen. Gut zehn Prozent dieser Tests fallen positiv aus. Das Lauberhorn-OK setzt daraufhin den internationalen Skiverband FIS ins Bild. Als es kurz vor dem Wochenende auch zu Fällen ausserhalb des Hotelbetriebs kommt, reagieren die Berner Gesundheitsbehörden alarmiert. Sie berufen eine Krisensitzung mit den Veranstaltern und der FIS für Sonntagmorgen ein. Am Samstagnachmittag wird die Sache publik. Die Rennen sind angezählt.

