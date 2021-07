Rote Köpfe wegen Polizeigesetz – Ein vergessener Koffer oder eine Stallbesetzung – was kommt teurer? Wer irrtümlich einen Koffer am Bahnhof stehen lässt, zahlt den fälligen Polizeieinsatz selber. Beim Besetzen eines Bauernhofes übernimmt der Kanton dafür die Kosten. Das sind die Gründe. Tobias Burkard

Tierschutzaktivistinnen und -aktivisten bei der Besetzung eines Legehennenbetriebes in Eptingen. Foto: SDA/1individuum

Die Familie Degen aus Eptingen wird den Samstag, 22. Mai, so schnell nicht vergessen. Rund 35 Tierschutzaktivisten der Gruppe 1individuum sind an diesem Tag auf den Vorplatz sowie in den unverschlossenen Hühnerstall des Betriebes gelangt. Einige hatten sich an die dort vorhandene Einrichtung gekettet.

Gegen fünf Uhr morgens waren die Aktivisten in den Stall eingedrungen und forderten Zugang für die Medien, die Freilassung von 20 Hühnern und ein Tierhalteverbot für den Landwirt. Gemäss der Gruppe habe der von Coop Naturafarm und Gallo Suisse zertifizierte Betrieb die für die Labels definierten Richtlinien nicht eingehalten. So seien mehrmals tote und kranke Tiere in den Ställen vorzufinden gewesen. Die Aktivisten halten auf ihrer Facebook-Seite jedoch gleichzeitig fest: «Dieser Bauer ist kein schlechter Mensch. Die Aktion richtete sich generell gegen die Massentierhaltung.»