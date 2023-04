Bayerns Aus in der Champions League – Nun rechtfertigen sich die Chefs Nach dem 1:1 gegen Manchester City verteidigt die Clubführung ihre Personalentscheidungen. Und Trainer Thomas Tuchel muss sich fragen, ob er in einer Art «Rocky Horror Show» gelandet ist. Philipp Schneider

Lobte die Mannschaft und ist überzeugt, dass der Trainerwechsel richtig war: Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. Foto: Lars Baron (Getty Images)

Die Tür flog auf, Oliver Kahn trat ins Licht. Das Spiel war noch nicht lang abgepfiffen, der Abend noch ziemlich jung. 23.22 Uhr, noch eine gute halbe Stunde bis zur Geisterstunde, und doch lief der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern bereits schnurstracks zu den Journalisten.

Kahn wusste: So wie nach grossen Wahlniederlagen die Spitzenkandidaten der Parteien auf der Bühne erscheinen, um zu erklären, dass das Wahlkampfteam einen Spitzenjob gemacht habe und auch das Parteiprogramm tadellos und visionär gewesen sei, so wird nach grossen Niederlagen in der Champions League auch von einem Clubchef eine Ansprache erwartet, die die Ereignisse in bunte Farben taucht. «Es war insgesamt eine starke Leistung von der Mannschaft», lobte Kahn sein Team mit ruhiger Stimme. «Insbesondere in der ersten Halbzeit. Wenn wir da in Führung gehen, wird es ganz eng für Manchester City!»

Weil die Tore nicht fielen, wurde es in der Realität nicht einmal ansatzweise eng. Und für diese Erkenntnis bedurfte es nicht einmal einer komplexen Grafik des ARD-Wahlexperten Jörg Schönenborn. Nachdem City schon das Hinspiel gegen die Bayern mit 3:0 gewonnen hatte, genügte dem Team aus der Premier League am Mittwochabend ein 1:1, um gegen die im Torabschluss mal wieder seltsam harmlosen Münchner ein letztlich ungefährdetes 4:1 einzufahren.

Ob sich denn nun, nach vier Wochen Abstand und dem Ausscheiden in zwei von drei Wettbewerben, nicht sagen lasse, dass der von der Vereinsführung vollzogene Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel mitten in der entscheidenden Saisonphase ein Fehler gewesen sei? Kahn überlegte. Und sagte dann: «Wir hätten uns auch gewünscht, im Pokal gegen Freiburg und heute gegen City weiterzukommen», das schon. Aber die Sache sei auch die: «Wir sind total überzeugt, dass wir mit Thomas Tuchel früher oder später wieder dort sind, wo wir alle hinwollen: nämlich ganz nach oben – auch in Europa», sagte Kahn.

Deutliche Kritik von den Fans

Nun war es selbstverständlich müssig, darauf hinzuweisen, dass sich der FC Bayern mit dem Trainer Nagelsmann noch gar nicht verabschiedet hatte von ganz oben in Europa. Als Nagelsmann im Zillertal urlaubend aus dem Internet von seinem Rauswurf erfuhr, hatte er noch die Chance, ganz oben anzukommen – in allen drei Wettbewerben. Aber dieser Trainerwechsel sollte nach dem Wunsch der Clubführung nun definitiv nicht als Begründung für das Ausscheiden im Viertelfinal herhalten.

Das spürte man, als neben Kahn zeitgleich auch noch der Vereinspräsident Herbert Hainer in die Bütt stieg – und eine für den FC Bayern seltene Ballung von Spitzenkräften vor den Journalisten zu beobachten war. Kahn und Hainer traten nun an, um gegen einen gewissen Volkszorn anzureden. Auf einem grossen Transparent hatten die Fans kurz vor Spielschluss eine unmissverständliche Botschaft untergebracht: «Ziele dürfen verfehlt werden – Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!»

Klare Botschaft: Die Bayern-Fans richten sich an die Clubführung. Foto: Matthias Hangst (Getty Images)

Man würde «definitiv» wieder so handeln, erklärte Hainer. Er meinte den vielbesprochenen Wechsel des Lokomotivführers bei voller Fahrt. Dieser sei notwendig gewesen, auch wenn Tuchel nun mit zwei Siegen in seinen ersten sechs Spielen die schwächste Bilanz eines Bayern-Trainers seit Sören Lerby 1991 aufweist. «Tuchel kann nicht Hand auflegen und dann ist alles besser», sagte Hainer. Eine nicht mal sonderlich verklausulierte Andeutung, dass Nagelsmann seinem Nachfolger eine Mannschaft mit seltsamen Symptomen vererbt hatte.

«Wir hatten Manchester City in beiden Spielen am Haken.» Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Kurz darauf sass Tuchel auf dem Podium; als er Platz nahm, meinte man, ihn noch dampfen zu sehen. Hinter ihm lag ein in vielfacher Hinsicht aufbrausender Fussballabend. In der 86. Minute war er wegen wiederholten Reklamierens vom tatsächlich schwachen französischen Schiedsrichter Clément Turpin auf die Tribüne geschickt worden. Darauf angesprochen, antwortete Tuchel mit schneidender Stimme: «Zwei Dinge konnten das Niveau nicht halten: die Platzverhältnisse und leider der Schiedsrichter. Der war Note sechs.»

Sehr viel bessere Schulnoten stellte er – wie schon nach dem Hinspiel – seinen Spielern aus. «Komplett zufrieden» sei er mit der Art, wie seine Mannschaft aufgetreten sei. «Komplett auf Augenhöhe» habe sie gespielt mit der aktuell besten Mannschaft in Europa. «Wir hatten sie in beiden Spielen am Haken.»

Der fette Fisch landet nicht im Köcher

Es war ein stimmiges Bild, angesichts der Vielzahl von Chancen, die sich die Bayern in der ersten Hälfte erarbeitet hatten. Vor allem Kingsley Coman warf auf der rechten Seite immer wieder schwungvoll die Angel aus. Und auch Jamal Musiala liess den Köder wie ein Fliegenfischer über dem Wasser tanzen, er schickte Zuckerpässe auf seine Spielkameraden in der Offensive.

Doch der fette Fisch aus Manchester landete nie im Köcher, weil etwa Leroy Sané, Leon Goretzka und auch Eric Maxim Choupo-Moting nicht den Mut aufbrachten, im entscheidenden Moment die Leine einzuholen. Nach Erling Haalands Führungstor (57.) reichte es nur noch zum Ausgleich, bezeichnenderweise durch einen verwandelten Penalty von Captain Joshua Kimmich (83). Hatten die vergangenen drei Tore allesamt Abwehrspieler erzielt, traf nun ein defensiver Mittelfeldspieler vom Elfmeterpunkt.

Das einzige Bayern-Tor in 180 Minuten gegen Manchester City: Joshua Kimmich bezwingt Ederson aus elf Metern. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Einen «Klassenunterschied» wollte Tuchel deshalb nicht einräumen. Er sprach von einem «Unterschied im Selbstvertrauen und der Form». Und weil die Analyse auch objektiv betrachtet korrekt war, konnte einem dieser 25-Tage-Trainer mit der nach Punkten und Pokalverlusten fürchterlichen Bilanz fast leidtun.

Tuchel musste ja schon ein bisschen überzeugt gewesen sein von diesem Kader, das Kahn während des Trainerwechsels bei diversen Gelegenheiten zu einem der besten in Europa erklärte. Tuchel nahm zumindest ein Job-Angebot an, das mit einem Spielplan wie aus der «Rocky Horror Show» warb: einmal Borussia Dortmund, zweimal Manchester City, zweimal Freiburg. Also der grösste nationale Konkurrent, der grösste internationale Konkurrent, und dann noch Streichs hartnäckige Wadenbeisserl aus dem Ländle. Dass er dazu noch einen Trainer ersetzen musste, der in der Champions League noch keine einzige Niederlage erfahren hatte, sprach nicht dafür, dass die Spieler ihn als Nachfolger mit Fähnchen und Kuchen in der Kabine empfangen würden.

Nach «schockverliebt» kommt die Ernüchterung

Bevor Tuchel bei den Bayern unterschrieb, kannte er als Fussballfachmann jedes einzelne Puzzlestück dieser Mannschaft auch aus der Ferne aus dem Effeff. Was er aber nicht wissen konnte: Dass es aus der Nähe betrachtet knirschen und knarzen würde, sobald man versucht, die Teile zu einem schönen Bild zusammenzufügen.

Schockverliebt sei er gewesen in seine Mannschaft, hatte Tuchel nach dem Hinspiel gegen City gesagt. Spätestens nach dem gruseligen 1:1 gegen Hoffenheim ist er in eine neue Beziehungsphase eingetreten. Er ist nach einer rauschhaften Nacht aufgewacht und stellt sich langsam die Frage, ob das da neben ihm die Mannschaft ist, von der er am Vorabend noch so grosser Fan gewesen ist. Sie sah selbstverständlich immer noch verführerisch aus, aber sie hatte doch in der kurzen Zeit ein paar Marotten gezeigt, die am nüchternen Morgen einen Impuls zum Weglaufen stimulierten.

Kann einem fast leidtun: Der machtlose Thomas Tuchel, der im Rückspiel gegen City auf die Tribüne geschickt wurde. Foto: Lars Baron (Getty Images)

Auch wenn sich der verantwortliche Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch immer windet, einen Konstruktionsfehler in seinem Kader zuzugeben, so steht für die Bayern nach dem zweiten Viertelfinal-Aus in der Champions League nacheinander eine Inventur an. War die Niederlage gegen Villarreal im Vorjahr noch eindeutig unnötig, so sind die Dinge diesmal wesentlich komplizierter. City und Haaland haben den Münchnern aufgezeigt, dass sie ohne Mittelstürmer von Weltklasseformat in der Champions League an eine gläserne Decke stossen. Ein Zielspieler im Sturmzentrum schiesst nicht nur Tore, er kann auch den Offensivkollegen um sich herum jenes Selbstvertrauen verleihen, das Tuchel so schmerzlich vermisst.

Geld falsch investiert?

Seine Offensive sei top besetzt, behauptete Salihamidzic zwar auch am Mittwoch wieder tapfer, er lenkte aber erstmals ein und gab zu, man werde die Kaderzusammenstellung «jetzt neu überdenken, klar». So klar war das bislang nicht. Und auch die Worte von Vorstandschef Kahn liessen aufhorchen, als er betonte, die Bayern hätten «im Vorfeld der Saison alles versucht, die Neun nachzubesetzen, auch mit einer Neun, die wir ja heute gesehen haben» – womit er auf Haaland abzielte. «Wie viele Neuner gibt es auf dem Niveau von Robert Lewandowski? Da gibt es nicht viele. Und wenn, ist das in Preisregionen, die extrem hoch sind», sagte Kahn.

Aber wer für Ablöse und Gehälter in der Abwehr eine halbe Milliarde übrig hatte, der hätte stattdessen auch Geld für einen Nachfolger für Lewandowski ausgeben können. Könnte man meinen.

