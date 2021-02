Zeit, wieder anzustossen. Die Basler Kantonalbank lanciert eine Initiative für Kneipen, Bars und Restaurants. Foto: Christian Jaeggi

Hand aufs Herz: Wenn die Basler Kantonalbank bei einem Konzerngewinn von 108,3 Millionen Franken dem Basler Fiskus 77 Millionen Franken abliefert, dann ist das schon viel. Sehr viel sogar. Dass die Bank, die nicht nur mit einem starken Wettbewerb, tiefen Zinsen und einem teuren digitalen Wandel konfrontiert ist, jetzt auch noch Herz zeigt für die leidenden Basler Beizer, dann hat das schon Klasse.

Weil die für Ende April geplante Jahresversammlung der BKB wegen der Pandemie gestrichen wurde, erhält jeder Besitzer eines Partizipationsscheins einen Gutschein im Wert von 100 Franken ausgehändigt. Einzulösen ist er in über 500 Basler Beizen oder Bars. Zusätzlich werden 1000 solcher Gutscheine verlost. Unter dem Strich unterstützt die BKB die Basler Gastroszene so mit 750’000 Franken.

Da das Virus mit den steigenden Temperaturen und der stärkeren Durchimpfung der Bevölkerung langsam, aber sicher schwächer wird, sendet die BKB ihren «Mitbesitzern» ein klares Zeichen. Lasst uns Basel wieder zu der Stadt machen, die sie vor der Pandemie einmal war.

«Die BKB-Idee sollte Nachahmer finden.»

Der Hunger nach Stadtleben soll wieder so gross werden, wie er einmal war. Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, sie alle funktionieren nur, wenn es auch gute Beizen gibt. Beizen sind und bleiben die wichtigste Nebensächlichkeit in der Grundversorgung einer lebendigen urbanen Gemeinschaft. Sie sind Treffpunkt, bieten sozialen Austausch und sind herzerwärmend. Gastro, das bedeutet Lebensfreude und der Wunsch, diese Freude mit allen teilen zu wollen. Tag für Tag.

In dieser Hinsicht sendet die BKB ein Signal, das es so in der Pandemie noch nicht gab. Sie macht deutlich, dass es sich lohnt, geduldig zu bleiben. Wenn es auch schmerzt, warten wir halt noch ein paar Wochen. Aber dann geht die Party definitiv los.

Die BKB zeigt aber auch eindrucksvoll, dass wir jetzt nicht die Welt retten sollen. Zuerst müssen wir wieder selbst auf die Beine kommen, Kraft gewinnen und zu einer lebendigen Gemeinschaft werden. Und sei es nur mit einer guten Pizza und einem Glas Vino rosso. Die BKB-Idee sollte deshalb Nachahmer finden, warum nicht mit Gratiseintritten in Museen, Theater, Konzerte, Stadien…