Sorgte im Jahr 1 nach Federer für Gänsehautmomente in der St.-Jakobs-Halle: Stan Wawrinka. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Ungewissheit war gross, bevor sich die Pforten am Montagmittag zum Beginn der Swiss Indoors öffneten und die Massen in die St.-Jakobs-Halle strömten. Hat der Event nach drei Jahren Unterbruch an Stellenwert und Strahlkraft verloren? Wie sehr würde das Publikum tatsächlich mitfiebern mit den jungen Wilden auf dem Platz da unten? Und: Geht Tennis in Basel überhaupt noch ohne Roger Federer?