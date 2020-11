FCB-Spieler in der Einzelkritik – Ein überstrahlender Kürbis und ein Torschütze mit Hexenbesen Eray Cömert und Fabian Frei sind beim 3:1-Sieg in St. Gallen die besten Basler. Oliver Gut

Ist der Mann, der ganz vieles ausbügelt: Eray Cömert (links). Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone).

Djordje Nikolic: 3,5

Macht am Tag nach der Halloween-Nacht keine gute Figur, als er in der 13. Minute rausläuft, anstatt abzuwarten und so an Duah vorbeirutscht, was diesem das 1:1 ermöglicht. Hat auch danach den einen oder anderen Wackler bei Pässen und Abschlägen, reagiert aber auch einmal gut, als er in der 64. vor Duah klärt.

Silvan Widmer: 4,5

Klingelt über die rechte Seite immer mal wieder an der Tür der gegnerischen Abwehr, ohne dass die Ostschweizer ihm den Gefallen machen, diese zu öffnen. Haben ja auch recht, schliesslich ist die Nacht der Süssigkeiten schon vorbei. Defensiv passabel.