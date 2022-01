«Sweet Spot» im Kunsthaus Baselland – Ein Trommelfeuer der Künste Für die neue Ausstellung im KHBL gewährt der Basler Musiker Fritz Hauser Einblicke in seinen kreativen Prozess. Gleichzeitig stellt Laura Mietrup ihr Werk «Traverse» aus. Nick Joyce

Klang-, Raum- und Lichtinstallation von Fritz Hauser und Brigitte Dubach. Foto: Gina Folly

In der Musik ist der «Sweet Spot» der Punkt, an dem alles zusammenkommt. Das kann eine Anspielstelle auf einem Instrument sein, ein Platz auf einer Bühne, wo ein Musiker oder eine Musikerin sich am besten hört, oder der Augenblick, in dem eine Inspiration erwacht.

Zwei Web-Teppiche «Petite Camargue» von Isabel Bürgin und an der Wand der Entwurfprozess. Foto: Gina Folly

All diese Bedeutungen fliessen in die gleichnamige Ausstellung ein, die derzeit im Kunsthaus Baselland (KHBL) zu sehen ist. Im ehemaligen Fabrikgebäude am Birsufer zeigt der 1953 in Basel geborene Perkussionist und Komponist Fritz Hauser Arbeiten, die er zusammen mit 15 anderen Kulturschaffenden aus den Bereichen Lichtinstallation, Fotografie, Textildesign, Malerei und Videokunst kreiert hat.