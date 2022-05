FCB verpflichtet Marwin Hitz – Ein Transfer, der Sinn ergibt – aber die Gemüter bewegt Die Basler verpflichten den Dortmunder Torhüter bis zum Sommer 2025. Eine Zukunft von Heinz Lindner beim FCB wird hingegen immer unwahrscheinlicher. Meinung Tilman Pauls

Am Donnerstagabend stand Heinz Lindner hinter dem Stade de Geneve und wartete darauf, die Rückfahrt nach Basel anzutreten. Lindner konnte ja durchaus zufrieden sein, mit seinen Paraden hatte er dem FCB beim 0:0 gegen Servette einen Punkt gerettet. Aber wirklich glücklich war der Österreicher logischerweise nicht.

Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte Lindner in der Interview-Zone gerne noch ein paar Worte zu seiner Situation gesagt. Die Antwort des Vereins auf die Anfrage für Linder war jedoch ein unmissverständliches Kopfschütteln. Dabei musste man gar nicht mit ihm reden, um Lindners Gedanken einigermassen zu treffen.

Am Freitag hat der FC Basel offiziell mitgeteilt, was ohnehin seit mehreren Tagen als gewiss gilt. Die Basler verpflichten Torhüter Marwin Hitz, der 34-jährige Ostschweizer kommt von Borussia Dortmund aus der Bundesliga und unterschreibt beim FCB gleich einen Vertrag über drei Jahre bis zum Sommer 2025.

«Der Wechsel zum FCB ist für mich nochmal eine spannende Herausforderung und ich freue mich sehr darauf, mitzuhelfen, den Club wieder zu alter Stärke zurückzuführen», sagt der neue Torhüter, «ich durfte in der Nati bereits mit vielen ehemaligen FCB-Spielern zusammenspielen, die allesamt sehr vom FCB geschwärmt haben.»

Nüchtern betrachtet ist dieser Schritt völlig logisch. Der FCB muss auf den Abgang von Djordje Nikolic reagieren, am besten mit einem Spieler, der einen Schweizer Pass besitzt. Und wenn man einen Torhüter mit Bundesliga- und Länderspielerfahrung ohne direkte Ablösesumme bekommen kann, muss man die Chance nutzen. Es sollen stattdessen Zahlungen im Fall von künftigen Erfolgsfällen ausgehandelt worden sein.

Hitz hat seine gesamte Profikarriere in Deutschland verbracht, er hat über 180 Spiele in der Bundesliga bestritten, die meisten davon als Stammtorhüter des FC Augsburg. Hitz bringt Erfahrung, Physis und nicht zuletzt auch eine grosse Vertrautheit mit dem Schweizer Fussball mit, obwohl er noch nie in der Super League aufgelaufen ist.

Aber zu dieser Geschichte gehört mehr.

Denn der Transfer von Hitz wirkt gleichbedeutend mit dem Ende von Heinz Lindner beim FCB. Der sonst so ruhige und bedachte Österreicher wirkte zuletzt verärgert über den Umgang des Clubs. Nach der öffentlich geäusserten Kritik von David Degen sagte Lindner: «Jemand, der sich mit Fussball beschäftigt, der sieht, dass ich eine sehr gute Saison spiele.»

Es ist jedenfalls nicht damit zu rechnen, dass Hitz als Nummer 2 nach Basel kommt. Und damit wird die Wahrscheinlichkeit immer grösser, dass Lindner frustriert von seiner Situation den Club verlässt, obwohl sein Vertrag noch eine Saison lang bis zum nächsten Sommer gültig ist.

Irgendwie passt es zu all den Ereignissen der vergangenen Tage, dass der Transfer von Hitz noch vor dem letzten Saisonspiel der Basler kommuniziert wird. Zwei Tage vor dem Spiel, das vielleicht das letzte von Heinz Lindner in Basel sein könnte.

