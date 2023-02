Hotel Krafft feiert Jubiläum – Ein Traditionshaus blickt auf 150 Jahre zurück Mit zwei grossen Festen und mehreren neuen Angeboten lädt das Hotel an der Basler Rheingasse zum Mitfeiern ein. Dorothea Gängel

Die Direktorin Catherine Leonhardt und der stellvertretende Direktor Eldar Hernández planen die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen. Foto: Lucia Hunziker

150 Jahre ist es her, dass Ernst Krafft die Eröffnung seines gleichnamigen Hotels feierte. Heute steht eine Familie an der Spitze, die die Tradition des Hotels weiterlebt. «Zehn Jahre habe ich davon geträumt, das Hotel zu übernehmen, 2002 war es dann so weit», sagt Franz-Xaver Leonhardt, CEO der Krafft-Gruppe, zu der das Hotel Krafft gehört. Die Vorbesitzer, die Familie Waldmeier, hatten beschlossen, sich zurückzuziehen und den Weg freizumachen. Leonhardt erwarb das Hotel und verkaufte es kurze Zeit später an die Stiftung Edith Maryon und schloss mit ihr einen langfristigen Mietvertrag ab.