Alles zum Spiel gegen Winterthur – Ein Tor und drei Assists – Dan Ndoye führt den FC Basel zum Sieg Der FC Basel feiert beim 5:2 gegen den FC Winterthur seinen ersten Saisonsieg. Prägende Figur aufseiten des FCB ist Flügelspieler Dan Ndoye. Tilman Pauls

Dan Ndoye freut sich inmitten seiner Mitspieler über den ersten Saisonsieg der Basler. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Vor dem Spiel

Die beiden Mannschaften während der Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Werner Edelmann. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Zum ersten Mal seit seiner Entlassung im Februar 2022 ist Patrick Rahmen als Trainer zurück im St.-Jakob-Park. Und er trifft dort auf einen Gegner, den Timo Schultz im Vergleich zum Spiel gegen Kostanay auf drei Positionen verändert hat: Jean-Kévin Augustin ersetzt den gesperrten Thierno Barry, Liam Millar spielt dort, wo zuletzt Anton Kade gespielt hat, und Adrian Onyegbule gibt im Zentrum sein Startelf- Debüt für die Basler, weil Wouter Burger sich am Oberschenkel verletzt hat.

Vor dem Anpfiff erhebt sich das mit 21‘370 Zuschauenden gefüllte Joggeli für eine Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen ehemaligen Präsidenten Werner Edelmann.

Die erste Hälfte

Finn van Breemen bejubelt sein erstes Tor für den FC Basel – und den ersten Treffer seiner Profi-Karriere. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Mit den neuen Spielern ändert sich auch die Ausrichtung der Basler etwas: Frei und Schmid besetzen die Positionen im defensiven Mittelfeld, während Onyegbule hinter Sturmspitze Augustin agiert. Was sich nicht ändert, ist die Unsicherheit des Basler Torhüters: Schon nach acht Minuten geht Winterthur in Führung, weil Mirko Salvi einen Freistoss aus 30 Meter nicht festhält und Matteo di Giusto den zweiten Nachschuss verwertet. Zum dritten Mal im dritten Spiel sieht ein Torhüter des FCB nicht souverän aus.

Bis zur Halbzeit sind es meistens die Gäste aus Winterthur, die die besseren Chancen haben, um noch höher in Führung zu gehen. Doch in der 35. und der 37. Minute zeigt Salvi drei wichtige Paraden – und dann erzielt Van Breemen in der 41. Minute aus der Distanz den ersten Profitreffer seiner Karriere. Dieses Mal hilft Torhüter Markus Kuster mit, der den zentralen Ball nicht ablenkt.

Die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Fallrückzieher von Millar in der 52. Minute – und vielleicht hätte man schon ahnen können, dass es eine Halbzeit für den FCB werden wird. Sechs Minuten später erzielt Ndoye das 2:1 nach Vorarbeit von Schmid und Van Breemen. Und in der 63. Minute nutzt der FCB einen Umschaltmoment durch Ndoye, und Augustin hat beim 3:1 keine Probleme.

Zu diesem Zeitpunkt deutet nicht viel darauf hin, dass die Basler sich nochmals Sorgen machen müssten. Doch in der 80. Minute kann Augustin den Ball nicht befreien, Stillhart trifft und läutet eine letzte Drangphase der Gäste ein – die beendet wird, als Frei in der Nachspielzeit das 4:2 sowie das 5:2 für den FCB erzielt.

Der Knackpunkt

Dass Schultz am Ende seinen ersten Sieg als Basler Trainer feiern darf, hat er der Phase rund um die 60. Minute zu verdanken. Da nutzen die Basler nicht nur ihre Chancen, sondern auch die Möglichkeiten, die ihnen Winterthur zugesteht. Ein Kopfball von Ndoye und eine kleine Körpertäuschung von Augustin reichen, damit der FCB einen Vorsprung hat, mit dem er am Ende der Partie nur noch kurz zittern muss. Ein Treffer aus dieser Phase hätte vielleicht nicht gereicht – so aber können die Basler ihren ersten Sieg der Saison feiern.

Der O-Ton

Fabian Frei erzielt in der Nachspielzeit gegen den FC Winterthur noch zwei Treffer. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Vor seinen beiden Toren, das sagt Fabian Frei selbst, habe er einen «ziemlichen Stiefel» zusammengespielt. Dann braucht er in der Nachspielzeit aber nur zwei Minuten, um in seinem 499. Einsatz für den FCB zwei Treffer zu erzielen. Man habe in dieser späten Phase der Partei die Freiräume nutzen können, die das offensive Winterthur angeboten habe, sagt Frei. Er sagt, dass jedes Tor dabei helfe, ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu tanken. Und er hofft, darauf, dass sein Jubiläum am Donnerstag in Kasachstan positiver verläuft als andere Jubiläen. «Wenn ich mich richtig erinnere, waren sowohl mein 400. Spiel und auch das Rekordspiel nicht gerade sehr erfolgreich.» Grund genug für den Captain, dass es bei der 500. Partie anders wird.

Die Unparteiischen

FCB-Captain Fabian Frei hatte im Spiel gegen den FC Winterthur einiges an Diskussionsbedarf mit Schiedsrichter Luca Cibelli. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Zur Halbzeit wird Schiedsrichter Cibelli von den Basler Fans mit Applaus in die Kabine verabschiedet – aber auch der Unparteiische dürfte den ironischen Unterton von den Rängen verstanden haben. Cibelli zeigt besonders in der ersten Hälfte keine gute Leistung. Denn war das vor dem Freistoss zum 1:0 wirklich ein Foul von Van Breemen? Warum erhält Sidler für ein taktisches Foul keine Karte, Schmid aber schon? Und warum ist auch sonst keine Linie des Schiedsrichters zu erkennen oder zumindest zu erahnen?

Nach der Pause, das muss man auch erwähnen, bessert sich die Leistung Cibellis allerdings, da steht er nicht mehr so häufig im Fokus.

Die Folgen



Tobol Kostanay hat das Qualifikations-Hinspiel am letzten Donnerstag in Basel mit 3:1 gewonnen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Nach dem ersten Sieg steht für den FCB die erste internationale Reise auf dem Programm – und die hat es in sich. Wegen der grossen Distanz von knapp 4000 Kilometern und der Zeitverschiebung von vier Stunden fliegen die Basler bereits am Dienstag ab. Mit einem Tank-Zwischenhalt in Georgien geht es nach Kostanay, wo der FCB nach dem Hinspiel einen entsprechend grossen Rückstand aufzuholen hat: Die Basler brauchen mindestens zwei Tore, um sich zumindest in eine mögliche Verlängerung zu retten. Gelingt das nicht, dann verpasst das Team von Trainer Timo Schultz bereits das erste Saisonziel.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.