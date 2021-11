Tragischer Unfall in Baselland – Ein Todesopfer und vier Verletzte bei Horror-Crash Vor dem Arisdorf-Tunnel kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Selbstunfall. Ein 18-Jähriger kam dabei ums Leben – vier weitere Jugendliche wurden verletzt. bwi

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Arisdorf zu einem tragischen Verkehrsunfall. Foto: Polizei BL

Im Kanton Baselland kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem tödlichen Unfall. Wie die Kantonspolizei berichtet, fuhr ein 18-Jähriger um 00:22 Uhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern, als er bei der Einfahrt Arisdorf mit seinem Wagen – einem Mercedes AMG – aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen mit der rechten Leitplanke kollidierte. Nach rund 250 Metern geriet das Fahrzeug erneut von der Fahrbahn ab und prallte abermals an die seitliche Planke.

Kurz vor dem Tunneleingang kam es zu einer erneuten Kollision, wie die Behörden weiter berichten. Dabei fuhr das Fahrzeug frontal in eine Mauer. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug und rollte rückwärts über beide Fahrstreifen. Dort kam es schliesslich zum Stillstand.

Eine Person musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Foto: Polizei BL

Vier der fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 18-jähriger Insasse ist gemäss Angaben der Baselbieter Kantonspolizei noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte im Unfallfahrzeug gestorben. Die vier Verletzten wurden durch die Sanität ins Spital gebracht. Der Personenwagen erlitt Totalschaden. Eine Person musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Alle Insassen waren zwischen 16 und 18 Jahre alt.

Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Baselland die Ermittlungen aufgenommen. Die Autobahn musste während den Bergungsarbeiten und der Sachverhaltsaufnahme in beide Richtungen über mehrere Stunden gesperrt werden.

