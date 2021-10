Kolumne Nina Kunz - Ein Tiktok-Phänomen, das Sie kennen müssen

Vor kurzem habe ich ein Tiktok-Video gesehen, das mir nicht mehr aus dem Kopf will.

Es zeigte eine junge Frau, die am Strand liegt, und aus dem Off erklang folgender Text: «Du musst anfangen, dein Leben zu romantisieren. Du musst anfangen, dich selbst als Hauptfigur zu sehen. Denn wenn du es nicht tust, wird dein Leben weiterhin an dir vorbeiziehen.»

Das Video hatte hat drei Millionen Views – und das fand ich so absurd, dass ich zu recherchieren anfing und merkte, dass ich da nicht irgendein Video gesehen hatte, sondern das Video des letzten Jahres. Zumindest wenn man diversen Medienberichten glaubt, soll dieser Clip nämlich den sogenannten Main-Character-Trend gestartet haben. Nun ist es nicht ganz einfach, diesen Trend Leuten zu erklären, die selbst noch nie auf der Videoplattform Tiktok waren, aber ich versuche es mal so: