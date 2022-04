Nadals Nachfolger stehen bereit – Ein Tierfreund bedrängt das Tennis-Establishment Stefanos Tsitsipas verteidigt seinen Titel von Monte Carlo, die Entdeckung des Turniers aber ist ein weiterer junger Spanier: Alejandro Davidovich-Fokina. René Stauffer

Alter Sieger, neuer Herausforderer: Stefanos Tsitsipas nach dem Monte-Carlo-Final mit dem starken Finalneuling Alejandro Davidovich-Fokina. Foto: Sebastien Nogier (Keystone)

Roger Federer arbeitet an seinem Comeback, Rafael Nadal ist nach seinem fulminanten Saisonstart wieder einmal nicht einsatzfähig (auch diese Woche in Barcelona), und Novak Djokovic kommt diese Saison aus anderen, bekannten Gründen nicht auf Touren. In Monte Carlo schlug dafür wieder einmal die Stunde des Griechen Stefanos Tsitsipas, der seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigte und sich mit seinem vierten Titel auf Sand in eine frühe Favoritenposition für das French Open hinein manövrierte.