Kolumne von Meret Schneider - Ein Tier ist ein Tier

Ein Huhn entspricht 0,004 Grossvieheinheiten: Geflügelzucht in Dagmersellen. Foto: Keystone

Das neue Jahr startete nicht nur aufgrund des sonnigen Wetters mit einer Charmeoffensive. Auch an der Jahresmedienkonferenz des Schweizer Bauernverbandes wurde die Landwirtschaft von ihrer besten Seite präsentiert. Es gäbe in der Schweiz keine Massentierhaltung, dem Tierwohl würde genügend Rechnung getragen, und wenn sich jemand verändern sollte, dann sind das die Konsumierenden. Ausserdem gäbe es in der Schweiz heute weniger Nutztiere als noch 1980.

Wer mich kennt, weiss, dass ich grössten Respekt vor der Arbeit der Bauern habe, mit ihnen einen sehr angenehmen und konstruktiven Umgang pflege und sie wirklich schätze. Letztere Aussage jedoch liess mich stutzen: weniger Nutztiere als 1980? Und dies, obwohl die Geflügelbestände explodiert sind? Ich konsultierte sogleich den Agrarbericht des Bundesamtes für Statistik und wurde mit folgenden Tatsachen konfrontiert.