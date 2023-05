Baselbieter Kantonalschwingfest – Ein Thurgauer siegt im Baselbiet Domenic Schneider heisst der Gewinner des Baselbieter Kantonalschwingfests in Ettingen. Der Ostschweizer bezwingt im Schlussgang Lokalmatador Adrian Odermatt. Dominic Willimann

Geht als Gewinner aus dem Baselbieter Kantonalschwingfest hervor: Domenic Schneider.

Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Adrian Odermatt ist einer der Aufsteiger der letzten Saison. Eine Saison, die sich der 22-Jährige aus dem Laufental mit dem Kranzgewinn am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln versüsste. Und eine Saison, in der er zeigt, dass er in Zukunft ein sicherer Wert für den Baselbieter Kantonalverband sein dürfte.

Das ist am Samstag beim Baselbieter Kantonalschwingfest in Ettingen bereits im Anschwingen offensichtlich. Der Liesberger bekommt es mit dem favorisierten Gast zu tun: mit Samuel Giger. Und ganz anders als beim Baselstädtischen Schwingertag vor Jahresfrist, da Odermatt dem Ostschweizer im Schlussgang unterlag, ist die Gegenwehr des Athleten des Schwingclubs Binningen diesmal heftiger. Gegen einen der grossen Favoriten auf den Königstitel in Pratteln und auch auf den Festsieg in Ettingen erreicht Odermatt ein Unentschieden. Das ist für den Underdog ein starker Einstieg in das erste Kranzfest im 2023.

Sieben Kränze für den Gastgeber

Am Ende aber reicht es Odermatt nicht zu einer Premiere, einem Kranzfestsieg. Weil ihm wie im Anschwingen auch im Schlussgang ein Thurgauer gegenübersteht – und diesmal stärker ist. Landwirt Domenic Schneider, wegen seiner sympathischen Art einer der Publikumslieblinge im Nationalsport, setzt nach etwas über fünf Minuten dem Duell mit einem Kurz ein Ende. Er wird für seinen attraktiven Schwingstil belohnt, indem er mit seinen 145 Kilogramm Körpergewicht den Lokalmatador ins Sägemehl drückt – und über den ganzen Tag keine Niederlage kassiert.

Odermatt verliert zwar den letzten Gang, darf aber als Vierter im Leimental dennoch einen Kranzgewinn feiern. Wie übrigens sechs andere Baselbieter auch: Andrj Gerber, Till Voggensperger, Gabriel Nussbaumer, Janis Schick, Sascha Streich und Jonas Odermatt. Für Voggensperger, Nussbaumer und Schick ist dieses Eichenlaub eine Premiere.

So sah man nebst den 2700 Besuchern in Ettingen unter den Aktiven lauter zufriedene Gesichter, zumal die sieben Baselbieter Kränze ein starkes Ausrufezeichen im ersten Kranzfest der Saison sind. Und auch, weil mit Schneider sich einer den Muni verdiente, der für seine offensiven Duelle belohnt wurde. Auch wenn er dadurch einen Baselbieter Heimsieg verhinderte.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.