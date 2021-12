Nachruf auf Ekkehard Stegemann – Ein Theologe, der immer wieder aneckte Der streitlustige Basler Theologieprofessor Ekkehard W. Stegemann ist am 30. November im Alter von 76 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. Er prägte eine ganze Generation von Pfarrern. Meinung Lukas Kundert

Ekkehard Stegemann bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte vergangenen August im Münstersaal des Bischofshofs in Basel. Foto: Daniel Wahl

«Es war ein Wunder, dass ich nach Basel berufen wurde», pflegte Ekkehard Stegemann zu berichten.

Es sei der Neutestamentler Markus Barth gewesen, Sohn von Karl Barth, der ihn unbedingt an derUniversität Basel sehen wollte. Der 1945 in einfache Verhältnisse einer antifaschistischen deutschen Arbeiterfamilie geborene Theologe lehrte damals an der Universität Bayreuth und hatte sich zuvor an der Universität Heidelberg vor allem zur Markus- und Paulusexegese einen Namen gemacht. Trotz seiner unbequemen Botschaften an Theologie, Kirche und Gesellschaft wollte man den Ehemann und Vater von drei Söhnen, von denen heute einer in Israel lebt, in Basel haben.

Zu offen, zu frei

Seine unbestechliche Kritik am kirchlich-theologischem Antijudaismus forderte den mehr und mehr liberal-bürgerlich geprägten Mainstream der deutschsprachigen Theologie heraus. Man reagierte oft beleidigt, empört oder mit aggressiver Nichtbeachtung. Ärgerlich für seine Gegner war nur, dass er mit seinen Analysen und Deutungen leider immer recht behielt. Nicht selten hat man auch «seine» Schülerinnen und Schüler abgestraft. Dabei war für Stegemann kennzeichnend, dass er nie eine eigene «Schule» begründet hat, obgleich man ihn dazu drängen wollte. Sein Denken war viel zu offen und zu frei, als dass er sich in eine Lehrschulrichtung drängen lassen wollte. Vielleicht hat er gerade darum aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Studierende angezogen.

Es gibt seit Karl Barth und Lukas Vischer keinen zeitgenössischen Schweizer Theologen, der eine mit Stegemann vergleichbare internationale Wirkung auch in die breite Öffentlichkeit gehabt hat. Sein dichtes Beziehungsnetz nutzte er vor allem dafür, die schändliche Bedrohung von jüdischen Menschen in Europa und weltweit zu bekämpfen. Als Präsident der Jüdisch-christlichen Arbeitsgemeinschaft Basel (CJA) hob er deren Arbeit auf ein neues intellektuelles und emotives Niveau.

Ihm gelang, dass die Basler Regierung 1997, zum 100-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses, zur Feier in das Stadtcasino geladen hatte, und mit Spenden vermochte er an der Universität Basel ein heute renommiertes Institut für Jüdische Studien einzurichten. Für sein Engagement ist er mit der Ehrenmedaille der europäisch-jüdischen Organisation B’nai Brith ausgezeichnet worden.

Protest und Kirchenaustritt

Nach seiner Emeritierung 2013 blieb Stegemann als kritischer Beobachter von Medienwelt und Kirchenpolitik aktiv. Als Präsident des Schweizerisch-jüdischen Medienforums und der Stiftung Audiatur setzte er sich dafür ein, dass in der Öffentlichkeit nicht nur diejenigen zu Wort kommen, die Israel verurteilen. Auch uns Kirchenleitenden gegenüber konnte er unangenehm sein, etwa als er vor einem Jahr wegen der Verfahren gegen zwei Pfarrpersonen in unserer Region öffentlich seinen Kirchenaustritt kundgetan hat.

Man konnte Stegemann mit intellektuellen Reden nicht beeindrucken. Ihn bewegte aber, wenn er das Herz des Gegenübers gespürt hat. Dann hat er auch die dümmsten Gedanken und Fehler vergeben. Er pflegte eine intensive Beziehung zu seinen Söhnen, liebte Kätzchen, die unbeschwerte Runde mit Freunden und genoss den wöchentlich wiederkehrenden Mittagstisch mit seiner Enkeltochter.

