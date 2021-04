Ein negativer Selbsttest – wie hier im Bild – bedeutet nicht, dass Maskenpflicht oder Abstandsregeln ignoriert werden können. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Es ist wie so oft in dieser Pandemie: Wir haben die Wahl zwischen schlechten Alternativen und etwas weniger schlechten.

Die Corona-Selbsttests, die seit einer Woche kostenlos in den Apotheken bezogen werden können, sind kein Wundermittel. Machen 100 infizierte Personen den Nasenabstrichtest, erhalten rund 83 von ihnen ein positives Resultat, 17 fälschlicherweise ein negatives. Und das gilt nur, wenn die Getesteten tatsächlich auch Covid-Symptome haben.

Noch weniger treffsicher dürften die Selbsttests bei Asymptomatischen sein. Wie hoch die Fehlerquote bei Menschen ohne Symptome ist, die aber mit dem Virus infiziert sind, weiss allerdings weder der Bund noch die Herstellerfirma Roche genau. Die Tests wurden für diesen Anwendungsbereich schlicht nie validiert – auch wenn sie der Schweizer Bevölkerung exakt für diesen Fall empfohlen werden. Das sorgt, zu Recht, für Stirnrunzeln.

Die Bevölkerung muss sehr genau über die Schwächen und Anwendungsbereiche der Tests aufgeklärt werden.

Doch muss die Selbsttestaktion nun gestoppt werden, wie das bereits einzelne Mediziner fordern? Nein. Erwartet werden darf, dass sich die zuständigen Stellen darum bemühen, rasch belastbare Daten zur Testsensitivität bei Asymptomatischen zu erheben.

Gleichzeitig muss die Bevölkerung sehr genau über die Schwächen und Anwendungsbereiche der Tests aufgeklärt werden. Unterziehen sich vor dem Znacht im Freundeskreis alle einem Selbsttest, wird das Treffen ein klein wenig sicherer – sofern sich die Runde so verhält, wie sie es auch ohne Test getan hätte.

Im besten Fall können die Sets aus der Apotheke hochinfektiöse Superspreader identifizieren.

Verleitet der einzelne rote Strich auf dem Teststreifen jedoch dazu, einander in den Armen zu liegen und Bierflaschen zu teilen, dann dürfte sich die vermeintliche Präventionsmassnahme rasch als kontraproduktiv erweisen. Der eigene Umgang mit dem Instrument entscheidet also darüber, ob die Situation – gemessen an den Massstäben dieser Pandemie – schlechter oder etwas weniger schlecht wird.

Im besten Fall können die Sets aus der Apotheke hochinfektiöse Superspreader identifizieren, denn bei Personen mit hoher Virenlast schlagen die Tests am ehesten an. Und das wäre doch ein kleiner Erfolg in einer insgesamt unbefriedigenden Situation.

