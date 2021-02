FCB-Neuzugang Amir Abrashi – Ein Terrier für sechs Monate Nach nur einem Training steht Amir Abrashi gegen Lugano bereits in der Startelf. Die Basler brauchen seine Mentalität und Aggressivität. Die Frage ist nur: Wie lange? Tilman Pauls

Beim 2:2 gegen den FC Lugano gibt Amir Abrashi – nach nur einer richtigen Trainingseinheit mit der Mannschaft – sein Debüt im Trikot des FC Basel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Für Spieler wie Amir Abrashi ist vor vielen Jahren einmal der Begriff «Terrier» erfunden worden. Hans-Hubert – genannt Berti – Vogts hat sich diesen Spitznamen in den 70er-Jahren erarbeitet, indem er seinen Gegnern so lange verbissen hinterhergerannt war, bis er irgendwann den Ball hatte.

Seitdem ist der Spitzname an die folgenden Fussballer-Generationen weitervererbt worden. An Spieler, die sich besonders durch ihren Willen und ihre Zweikampfstärke auszeichnen. Jeder Club und jeder Trainer hat gerne einen Terrier in seiner Mannschaft. Und auch die Fans sehen es gerne, wenn dort unten auf dem Rasen einer für ihren Club rennt und grätscht und kämpft.