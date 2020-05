Basel Tattoo vor 6000 Zuschauern – Ein Tattoo im November als Rettungsanker Die Basler Militärmusikveranstaltung soll im Herbst nachgeholt werden – in einer proppenvollen St.-Jakobs-Halle. Falls dies nicht klappt, droht dem Event das Aus. Alexander Müller

Ein Hallen-Tattoo ist in Basel nichts Neues. Diese Aufnahme zeigt das grosse Finale des Christmas Tattoo im Dezember 2013 in der St.-Jakobs-Halle. Foto: Patrick Straub

Es soll in diesem Jahr doch noch ein Basel Tattoo geben. Zwar nicht wie gewohnt auf dem Kasernenareal im Sommer, denn die im Juli geplante Grossveranstaltung ist bereits seit längerer Zeit abgesagt. Sie ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Organisatoren rund um Produzent Erik Julliard suchten aber in den letzten Wochen intensiv nach Möglichkeiten, in diesem Jahr dennoch ein Tattoo auf die Beine zu stellen. Nun scheint eine Lösung vorzuliegen: Vom 20. bis zum 28. November soll in der Basler St.-Jakobs-Halle ein Event unter dem Motto «Save the Basel Tattoo» stattfinden.

Das Motto ist nicht zufällig gewählt, wie Julliard klarmacht: Das Veranstaltungsverbot bis Ende August habe für das Basel Tattoo enorme finanzielle Folgen. «Der Schaden für uns als Firma ist zu gross, wenn wir in diesem Jahr kein Basel Tattoo durchführen können.» Der Tattoo-Produzent macht dem Bund deswegen aber keine Vorwürfe: «Die Gesundheit aller Beteiligten steht an oberster Stelle. Wir haben darum die Entscheide der Behörden vollumfänglich akzeptiert.» Doch nun gehe es darum, die Zukunft des Anlasses zu retten, die «existenziell bedroht» sei.

Elf Shows in neun Tagen

Die Beurteilung der finanziellen Folgen hat zu intensiven Gesprächen geführt, darunter auch mit dem Kanton. Daraus ist die Rettungsaktion mit dem Hallen-Tattoo entstanden. Julliard verspricht, dass im November in der St.-Jakobs-Halle ein «richtiges Tattoo» stattfinden wird – mit Massed Pipes and Drums, Tanzgruppen und vielen Überraschungen. Das genaue Programm werde erst im September bekannt gegeben, aber dem vom Sommer in nichts nachstehen. Einige für den Sommer vorgesehene Formationen sind im November nicht verfügbar. Bei anderen besteht die Gefahr, dass sie wegen der Corona-Situation in ihrem Heimatland nicht in die Schweiz reisen können. «Wir mussten die Show noch einmal von Grund auf neu planen», sagt Julliard. Mit einem Tattoo in der Halle hat er bereits Erfahrung. Schon dreimal hat er in früheren Jahren ein «Christmas Tattoo» auf die Beine gestellt.

In den neun Tagen sind elf Shows mit jeweils 6000 Zuschauern geplant. Damit soll jeder verfügbare Platz auf der Tribüne belegt werden. Wie viele Zuschauer dann tatsächlich vor Ort sein können und unter welchen Bedingungen, hängt allerdings von den gültigen Sicherheitsbestimmungen im November ab. Noch bis Ende August wäre eine solche Veranstaltung wegen der Bestimmungen des Bundesrats nicht möglich.

Premiere fast schon ausverkauft

Die bereits verkauften 30’000 Tickets für das reguläre Tattoo bleiben für das Hallen-Tattoo gültig. Die Fans werden ihre Tickets jedoch nur innerhalb der Veranstaltungsdauer und nach Verfügbarkeit umtauschen können: Wer für Juli ein Ticket für die Show am Montagabend gekauft hat, wird im November auf den Montagabend umgebucht. Die Premiere am Freitagabend ist mit rund 5500 verkauften Karten somit bereits fast ausverkauft. Julliard hofft auf den Goodwill der Fans. Sie sollen die Tickets für Shows, die sie nicht besuchen können, weitergeben oder weiterverkaufen.

Es sei zwar noch unklar, wie sich die Situation weiterentwickeln werde. Aber er wolle dafür kämpfen, dass die Leute im November ein einmaliges Basel Tattoo erleben dürfen, sagt Julliard. «Neben den finanziellen sind für uns die emotionalen Gründe ebenso wichtig.»