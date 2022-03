Fasnacht trotz allem – «Ein Taktgeber, der Halt gibt» Von einer Krise in die nächste: Ausgerechnet mit dem Krieg in der Ukraine findet in Basel die erste Fasnacht seit 2019 statt. Genau deshalb sei der Anlass unerlässlich, sagt Experte Renanto Poespodihardjo. Isabelle Thommen

Die Fasnacht gebe den Baslerinnen und Baslern Orientierung, sagt Psychologe Renanto Poespodihardjo. Foto: Christian Jaeggi

Ab Montag herrscht in der Basler Innenstadt Ausnahmezustand. Während endlich wieder Räppli durch die Luft fliegen, dürften vielen weiter das Coronavirus und der Ukraine-Krieg durch die Köpfe schwirren. Wie geht es den Baslern an der Fasnacht zwischen Hoffnung auf ein Pandemie-Ende und Sorgen wegen einer humanitären Krise in Europa?