Ein Tag auf Kammerjagd – «Kesselweise Kadaver haben wir eingesammelt» Im Rahmen unserer Serie «Die BaZ machts» wird Redaktorin Vivana Zanetti zur Kammerjägerin – und ist vom Resultat einer ihrer Handlungen erschüttert. Vivana Zanetti

BaZ-Journalistin Vivana Zanetti spritzt Insektizide in ein Wespennest. Innert Kürze ist der Boden mit toten Wespen übersät. Foto: Lucia Hunziker

«Oha …!», ruft Roman Schmidlin aus und zeigt auf einen Draht, der in der Erde vergraben ist. Mit einem kleinen Sicherheitsabstand schaue ich dem Kammerjäger über die Schultern. Ich darf ihm heute bei der Arbeit helfen. Schmidlin kniet im Garten eines Basler Haushalts am Boden. Er hantiert mit Latex-Handschuhen in einem kleinen Beet in der Nähe des Hauses herum. Ich helfe ihm dabei, die Wege und Schlupflöcher der Ratten zu untersuchen, derentwegen wir hier sind.