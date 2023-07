Zu Besuch bei kranken Kindern – Ein Tag als Traumdoktorin im Kinderspital Wie ist es, teils schwer kranke Kinder zu unterhalten? Teil 4 der Serie «Die BaZ machts» führt zu magischen und auch sehr traurigen Momenten. Nina Jecker

Die Träume der kleinen Nila werden plötzlich als Seifenblasen sichtbar. Foto: Dominik Plüss

Dieser Donnerstagnachmittag im Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) macht mich nervös. Ich war noch nie Traumdoktorin und habe keinerlei Schauspielerfahrung. Ausserdem fühlt es sich zu Beginn ziemlich läppisch an, in den riesigen Clownsschuhen herumzustaksen. Dazu das schreiend bunte Kostüm und, für mich das Schlimmste, eine rot geschminkte Nase. «Du siehst so herzig aus!», sagen die anderen drei Traumdoktorinnen – es hilft ein bisschen.

Die grösste Sorge ist sowieso eine andere: Werden die Kinder lachen, wie sonst auch, oder enttäuscht sie der Auftritt einer Journalistin, die nicht einmal aus einem Ballon eine Blume formen kann? Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, den Sommer im Spital verbringen zu müssen anstatt in der Badi.

Die Pflege auf Stock 3 gibt uns die nötigen Informationen zu den einzelnen kleinen Patientinnen und Patienten. Dürfen sie aufstehen? Ist ihnen übel, oder haben sie Schmerzen? Wird ein Kind palliativ betreut, weil Heilung nicht mehr möglich ist? Auf der heutigen Besuchsliste stehen unter anderem ein 6-jähriges Mädchen, ein 13-jähriger Junge und ein 8 Monate altes Baby.

Im UKBB sind mehrmals pro Woche insgesamt sechs Traumdoktorinnen und -doktoren unterwegs, schweizweit sind 70 Personen in diesem Job aktiv. Sie alle arbeiten im Auftrag der international tätigen Stiftung Theodora, die mittels Spenden die Besuche bei Kindern im Spital ermöglicht.

«Trotz der Informationen, die mir die Pflege gibt, weiss ich nie, was mich in einem Zimmer erwartet.» Priska Elmiger, auch bekannt als Dr. Vala Willi

Das Mädchen liegt auf Zimmer 26. Ihr Name ist Nila. Priska Elmiger, die seit 23 Jahren im UKBB als Traumdoktorin Dr. Vala Willi unterwegs ist, klopft sachte an die Tür. «Es ist sehr wichtig, nicht einfach reinzumarschieren», betont sie. Sie steckt vorsichtig den Kopf durch die Tür und nimmt Augenkontakt auf. Dann spürt sie, ob sie reingehen soll. Elmiger ist Schauspielerin mit einer Ausbildung im Bereich Clownerie. Von der Stiftung Theodora wurde sie ausserdem als sogenannte Traumdoktorin weitergebildet (siehe Box). Die Tätigkeit im Kinderspital sei anders als auf einer gewöhnlichen Bühne. «Trotz der Informationen, die mir die Pflege gibt, weiss ich nie, was mich in einem Zimmer erwartet. Ich passe mich immer dem Kind an.»

Nila liegt im Bett. Die Stimmung ist gut, sie darf heute wieder nach Hause. Aber was jetzt? Auf Kommando etwas Lustiges zu tun, ist weit ausserhalb meiner Komfortzone. Über die riesigen Schuhe stolpern vielleicht? Die Taschen der Traumdoktoren-Kittel sind gefüllt mit Requisiten. Da ist eine Sprühflasche mit Wasser, Rasseln, Tücher und Bälle für Zaubertricks, Ballons, Schirmchen und Fächer. Ich tue erst mal gar nichts. Dr. Willi, wie Elmiger auch von den Ärzten auf dem Gang gerufen wird, spult nicht einfach ein Programm ab, sondern entscheidet in jeder Situation neu. Nila stellt sich schlafend, wir reagieren. «Pssssst…» Was sie wohl träumt? Elmiger nimmt die Flasche mit den Seifenblasen. Die ist magisch und macht Träume sichtbar. Bald schweben im ganzen Zimmer schimmernde Träumchen.

Für das Baby und seinen älteren Bruder gibt es später Figuren aus Luftballons, und Elmiger spielt auf ihrem kleinen, roten Akkordeon. Mal sind es schnelle, fröhliche Melodien, mal klingt das Instrument melancholisch, fast ein wenig traurig. Ich bin mittlerweile Martha, Vala Willis Cousine Martha. Sie hat weniger Hemmungen als ich und tanzt zum Kommando eines Kleinkindes mitten im Korridor eine Art Schuhplattler.

Dr. Vala Willi und ihre «Cousine Martha» auf den Gängen des UKBB. Foto: Dominik Plüss

«Du machst das gut», sagt Elmiger, und ich atme auf. «Aber wir könnten noch mehr mit dem Moment gehen.» Was meint sie nur damit? «Weisst du, da, als ich so tollpatschig mit dem Ballon des Jungen gespielt habe, ist er aufgetaut und hat gelacht. Da hätten wir dranbleiben müssen, anstatt zum nächsten Programmpunkt überzugehen. Dann hätte er sich gekugelt vor Lachen.» Ich ärgere mich, der Moment ist verpatzt, die Lacher verschenkt.

Im nächsten Zimmer liegt Zayan. Der 13-Jährige freut sich sichtlich über den Besuch. Jetzt kommen Zaubertricks zum Einsatz. Ein kleiner gelber Ball vermehrt sich auf magische Weise. So lange, bis meine Taschen vor Bällen schier überquellen und Zayan endlich einen Stopp-Zauber spricht. Er lacht, genauso wie sein Vater und sein Bruder. Besonders lustig wird es immer dann, wenn uns ein Trick offensichtlich misslingt. Wie sollte man auch vier Cervelats aufs Mal wegzaubern? Es tut gut, der Grund für diese Fröhlichkeit zu sein, inmitten von Spitalbetten, Verbänden und Infusionen.

Die Stiftung Theodora Die Stiftung Theodora wurde im Jahr 1993 gegründet. Das Ziel: Kindern in Spitälern ein bisschen Abwechslung zu bieten und sie zum Lachen zu bringen. Die Stiftung organisiert und finanziert dafür jede Woche den Besuch von professionellen Kunstschaffenden – den Traumdoktoren und -doktorinnen. In der Schweiz sind 70 Personen in diesem Bereich tätig, sie haben aber noch Kolleginnen und Kollegen rund um den Globus, da die Stiftung international tätig ist. Bei ihnen allen handelt es sich nicht um ehrenamtliche Mitarbeitende, sondern um ausgebildete Profis, die einen Lohn erhalten. Die Stiftung Theodora finanziert sich über Spenden, die dieses Engagement ermöglichen. (ni)

Der letzte Besuch gilt Kristijan. Das Team der Traumdoktoren und -doktorinnen kennt den 18-Jährigen schon lange. «Es gibt in meinem Beruf auch sehr traurige Momente», sagt Elmiger. Wir sprechen über berufliche Distanz. Sie habe schon sehr viel von schwer kranken Kindern und Jugendlichen lernen können, auch im Umgang mit dem nahenden Tod, sagt Elmiger.

Ergreifende Momente – der Besuch bei Kristijan.

Es sind ergreifende Augenblicke, die wir später mit Kristijan erleben. Er hat zwar eine dicke Kanüle im Hals und kann sich nur wenig bewegen und kaum sprechen. Aber seine Augen haben keine Probleme, mit uns zu kommunizieren. Zuerst ein paar Zaubertricks. Elmiger versteht es, Kristijans Augen einzubeziehen, sie lässt ihn mit Blicken den gelben Schaumstoffball von einer Tasche zur anderen beamen – bis der Ball irgendwann in meinem rosaroten Hut auftaucht.

Dann darf Kristijan ein Lied auswählen. Sein Gesicht strahlt, als die Musik beginnt. Er hat ein ruhiges Stück gewünscht, «gemütlich», sagte er ganz leise. Seine Zeigefinger bewegen sich im Takt, und Elmiger lässt ihn damit das Akkordeon dirigieren.

Beim Verlassen der Zimmer winken wir immer wieder, die meisten Kinder winken zurück. Auch Kristijan folgt uns mit den Augen, bis wir die Tür schliessen.

Nach vier Stunden ist der Einsatz zu Ende. Ich bin erschöpft. So präsent zu sein und ständig auf die Signale anderer reagieren zu müssen, ist ungewohnt. Ich schlüpfe aus den riesigen Latschen, hänge den Kittel an den Bügel und löse die Zöpfe. Zuletzt wische ich über meine rot geschminkte Nase, die mich am Anfang so gestört hat. Die Schminke geht kaum ab, es ist mir jetzt egal.

