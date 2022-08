Visionen auf dem Rhein – Ein Swimmingpool unter der Dreirosenbrücke Im Zuge der Umgestaltung des Klybecks und der Dreirosenanlage könnte im Kleinbasel dereinst ein weiteres Rheinbad entstehen. Martin Regenass

Wo aktuell Schiffe unter der Dreirosenbrücke liegen, könnten dereinst auf Kleinbasler Seite Schwimmer ihre Längen ziehen. Foto: Pino Covino

Der Rhein bietet immer wieder Anlass für Träumereien. Seit 2018 geistert beispielsweise die Vision einer Welle auf Grossbasler Seite beim St.-Johanns-Park durch die Medien. Bei einer Art Floss soll auf Knopfdruck eine künstliche Welle erzeugt werden, auf der Surfer mit ihren Brettern reiten können. Das Projekt «Basel Wave» von Christian Müller lässt bis heute auf sich warten. Ebenso eine dreispurige Wasserrutschbahn desselben Initianten, direkt in den Rhein hinab von der Johanniterbrücke. Die Initiative aus dem Jahr 2013 rief Widerstand in Form von Wasserfahrvereinen auf den Plan, die sich bei einer möglichen Realisierung in ihrem Trainingsbetrieb eingeschränkt gesehen hätten.