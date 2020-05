Zoff rund um das Kulturfloss – Ein Sturm im Wasserglas Im Basler Kulturmilieu sind Facebook-Tiraden nichts Ungewöhnliches. Die Probleme der Konzertveranstalter sind allerdings zu gross, als dass diese durch Platzkämpfe im Internet gelöst werden könnten. Nick Joyce

Die amerikanische Band The Sonics spielt im August 2015 auf dem Floss. Foto: Florian Bärtschiger

In den letzten Tagen musste Tino Krattiger sich einiges an Kritik gefallen lassen. Dabei war die Meldung, mit der der ehemalige Grossrat einen Shitstorm auf sich gezogen hatte, eigentlich erfreulich: Auch im Corona-Jahr 2020 werde das Basler Kulturfloss wieder zwischen Mittlerer Rheinbrücke und Wettsteinbrücke anlegen, so Krattiger in einer Pressemitteilung.