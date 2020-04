Leitartikel zu den Corona-Folgen – Ein Sturm braust auf die Wirtschaft zu Die Schockwellen der aufkommenden Wirtschaftskrise werden am Ende fast jeden Wirtschaftszweig unterspülen. Der Preis, den wir bezahlen, wird enorm sein. Meinung Alexander Müller

Das Gastgewerbe leidet unter der Situation. Auch nach dem Shutdown werden die Umsätze der Wirte vermutlich tiefer sein. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Als vor einigen Wochen die Airlines begannen, erste Flugzeuge zu grounden, freuten sich viele Menschen. Das sei gut für das Klima, tippten sie euphorisch in die Kommentarspalten aller Medien. Als später die Jungfraubahnen ihren Betrieb wegen des Coronavirus einstellten, wetterten andere, das Unternehmen betreibe ohnehin nur Abzockerei, und den gut bezahlten Angestellten täten ein paar Wochen Pause ganz gut. Mittlerweile haben in der Schweiz über 100’000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Jeder fünfte Beschäftigte in der Schweiz und unzählige Selbstständige müssen Lohneinbussen und zum Teil dramatische Umsatzeinbussen in Kauf nehmen. Viele Menschen haben Angst um ihren Job – oder haben ihn sogar bereits verloren. Immerhin ist die Zahl der dümmlichen Kommentare in den Medien gewaltig zurückgegangen. Den meisten Menschen scheint gedämmert zu haben, dass die Auswirkungen des Shutdown bald auch sie betreffen könnten und vermutlich auch werden.

Auch Politiker haben oder hatten Mühe, den Ernst der Lage zu verstehen. Zum Beispiel Elisabeth Schneider-Schneiter. Medien sollten auf ihre Paywall verzichten, falls der Bund die wegfallenden Werbeeinnahmen kompensiere, schrieb die Baselbieter Nationalrätin auf Twitter.

Warum sollten ausgerechnet Medien das einzige Produkt verschenken, das sie herstellen? Genauso gut könnte sie fordern, dass alle KMU, die staatliche Nothilfe beziehen, künftig auf eine Bezahlung verzichten. Bei solchen Äusserungen ist der Schritt zu einer Welle von Verstaatlichungen gedanklich kein grosser mehr. Dagegen muten die naiven Träumereien von einem bedingungslosen Grundeinkommen, das linke Politiker derzeit wieder mit aller Kraft ins Gespräch zu bringen versuchen, geradezu harmlos an.

Den Exekutiven in diesem Land gebührt hingegen Lob. Während der Wunsch der verängstigten Bevölkerung nach einem starken Führer eine Einladung für manchen ausländischen Staatschef war, sich neue, weitreichende Kompetenzen zu verleihen, hat man sich in der Schweiz getraut, abzuwarten, ob die beschlossenen Massnahmen Wirkung zeigen, bevor eine Ausgangssperre verfügt wird. Noch viel mehr aber ist die relativ schnelle Reaktion des Bundes und der Kantone hervorzuheben, als es darum ging, die wirtschaftlichen Folgen ihrer Entscheidungen abzufedern.

In Rekordgeschwindigkeit haben die Finanzchefs Hilfsprogramme entwickelt. Dass man dabei nicht von Beginn weg an alle Betroffenen gedacht hat, ist verständlich. Inzwischen sind einige Anpassungen gemacht worden, weitere sind in Diskussion. Diese Nothilfe ist der einzig richtige Weg. Der Staat schöpft in guten Zeiten zu Recht die Gewinne der Unternehmen und die Einkommen der Bürger ab, um seine Leistungen erbringen zu können. Wenn diese nun aufgrund der staatlichen Entscheidungen ein faktisches Arbeitsverbot haben, steht der Staat in der Pflicht, einen Teil seiner Rücklagen einzusetzen, um den Kollaps der Wirtschaft zu verhindern. In der Buchhaltung des Bundes und der Kantone sorgen diese Dutzende von Milliarden an Nothilfe langfristig vermutlich für kein zusätzliches Minus. Denn: Firmen, die nicht mehr existieren, entrichten keine Steuern. Und entlassene Angestellte mutieren für den Staat vom Steuerzahler zum Kostenfaktor.

Die Nothilfe mildert zwar die unmittelbarsten Folgen. Ausgestanden sind sie damit aber nicht. Im Gegenteil: Der makroökonomische Sturm, der auf die Schweiz zusteuert, gewinnt langsam an Kraft. Wie dramatisch die Situation bereits heute ist, lässt sich an einigen Beispielen zeigen: Zalando, Europas grösster Onlinemodehändler, rechnet für das aktuelle Quartal mit einem Millionenverlust, obwohl beinahe die gesamte Konkurrenz wegen der Pandemie weggefallen ist. Überraschend ist dies nicht. Menschen, die nicht wissen, wie sie die nächste Miete oder die nächste Rate der Hypothek begleichen sollen, verordnen sich sofort einen Ausgabenstopp. Modetrends sind dann irrelevant, Kleider und Schuhe müssen länger halten, bevor sie ersetzt werden. Das gilt ebenso für Restaurantbesuche, wenn sie dereinst wieder erlaubt sein werden. Oder Ferienreisen. Bereits jetzt schlägt die Corona-Krise ein Loch in viele Budgets, das auch durch die Nothilfe nicht gestopft werden kann. Viele dieser Konsumausgaben werden daher auch nach dem Shutdown nicht mehr nachgeholt werden können. Hausbesitzer müssen teilweise jetzt ihre Rücklagen anzapfen, die für Renovationen vorgesehen waren. Dieses Geld fehlt später wieder den Handwerkern, die dann keine Aufträge erhalten. Vielen Firmen brechen ganze Absatzmärkte im Ausland weg. Denn auch dort fehlt plötzlich das Geld. Die Schockwellen der Wirtschaftskrise unterspülen am Ende fast jeden Wirtschaftszweig.

Alle werden den Gürtel enger schnallen müssen. Diesem Tsunami wird sich auch der Staat nicht entziehen können. Denn bereits scheint klar: Um die Wirtschaft zu stimulieren, werden Steuersenkungen unumgänglich sein. Ein Staat, der sich diesem Druck entzieht, wird weiteres Steuersubstrat durch Abwanderung verlieren. Aus der gleichen Logik wird es nicht funktionieren, eine Sondersteuer von Reichen zu erheben. Eine solche Vermögensabgabe hat diese Woche Saskia Esken, Vorsitzende der serbelnden deutschen Sozialdemokraten, ins Gespräch gebracht und damit selbst bei vielen SPD-Politikern für Kopfschütteln gesorgt.

Wenn die Steuereinnahmen des Staates sinken, werden eher früher als später auch staatliche Leistungen reduziert werden müssen. Es zeichnen sich somit bereits grosse Verteilkämpfe und emotionale politische Diskussionen ab. Dies wird auch die Fähigkeit des Staates reduzieren, die neu eingegangene Verschuldung rasch wieder abzutragen. Finanzminister Ueli Maurer nannte einen Zeitrahmen von 25 Jahren. Eine lange Zeit. Eine ganze Generation wird somit den Rucksack tragen müssen, der ihr innert weniger Wochen aufgebürdet wurde.

Die Ironie der Geschichte ist, dass jetzt ausgerechnet jene Generation vor dem Coronavirus geschützt werden muss, die einst Europa aus der Asche wieder aufgebaut und für viele Freiheiten gekämpft hat, die wir bis vor kurzem für selbstverständlich hielten – und die erschreckend viele Menschen derzeit freiwillig aufgeben wollen. Nun droht den Enkelkindern der Nachkriegsgeneration ein Neubeginn. Noch ist nicht absehbar, wie tief der Einschnitt am Ende sein wird. Sicher ist nur: Der Preis für die Bekämpfung des Coronavirus ist gigantisch.