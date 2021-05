Saisonstart in vielen Schwimmbädern – Ein Stück Normalität unter der Sonne Trotz kühler Wassertemperaturen und Corona-Massnahmen besuchten zahlreiche Baslerinnen und Basler am Eröffnungswochenende das Gartenbad Bachgraben. Boris Burkhardt

Endlich wieder in die Badi! Mariam (links) und Jona freuen sich, dass das Bachgraben wieder offen ist. Foto: Lucia Hunziker

Ist die Badi im Hinblick auf vorsommerliche 26 Grad nun besonders leer oder hinsichtlich der Pandemie besonders voll? Das mussten die Gäste im Freibad Bachgraben am Sonntag selbst entscheiden, je nachdem, unter welchem Aspekt sie ihren Besuch am Eröffnungswochenende sahen.

Das Gartenbad war am Wochenende von neun Uhr morgens bis um acht Uhr abends geöffnet, und laut Betriebsleiter Sandro Macaluso standen schon vor neun Uhr zwei 13-jährige Mädchen vor der Kasse. Evelin (36) aus Basel ist jedenfalls überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Mit ihren vier Kindern im Alter von zwei, vier, sieben und neun Jahren kommt sie jedes Jahr schon sehr früh in der Saison zum Baden, wie sie erzählt.