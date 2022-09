Tigermücke in Birsfelden – Ein Stich aus Südostasien Die Asiatische Tigermücke breitet sich in der Region weiter aus. Auch in Birsfelden. Die Bekämpfungszone muss erweitert werden. Daniel Aenishänslin

Die asiatische Tigermücke sticht nun auch in Birsfelden zu. Foto James Gathany/Centers for Disease Control and Prevention



In Birsfelden wurde 2020 in den Freizeitgärten entlang der Sternenfeldstrasse erstmals eine Tigermückenpopulation entdeckt. Wegen der hohen Temperaturen der letzten Monate ist die Tigermücke jetzt auch in den umliegenden Strassenzügen anzutreffen.

Das Team des Birsfelder Werkhofs bekämpft die Tigermücke. Die Schlammsammler in den Strassenschächten rund um das Freizeitgartenareal werden seit Frühjahr 2021 mit einem biologische Mückenlarvizid behandelt. Larvizide sind Gifte, welche die Larven von Insekten oder Milben töten. Ausgebracht wird das Larvengift im Rhythmus von vier Wochen und nach einem Starkregen. Dadurch werden die Brutstätten beseitigt und die weitere Ausbreitung der Tigermücke verhindert. Noch bis November wird das Larvizid ausgebracht, inzwischen auch in den neu betroffenen Gebieten. Danach sollte die Tigermücke bis zum nächsten Jahr nicht mehr aktiv werden können.

In Wasserbehältern zuhause

Die Tigermücke legt ihre Eier in kleinen Behältern mit stehendem Wasser ab. Zum Beispiel in Regentonnen, Wassereimern, Vogeltränken, Gießkannen oder Blumenvasen. Gelegentlich ist sie auch auf Abfällen, Planen oder in verstopften Abflussrinnen zu finden.

Die Asiatische Tigermücke stammt aus Südostasien und hat sich durch die Globalisierung ausgebreitet. Sie kann Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen. In der Schweiz wurden bisher keine Übertragungen festgestellt.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

