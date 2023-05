So klingt Basel – Ein Stadtrundgang nur für die Ohren Basel kann man nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Gehör entdecken. Ein Experte verrät, wie das geht. Martin Furrer

Die Basler Rheinkulisse ist eine Sehenswürdigkeit. Aber die Stadt hat auch Orte, die hörenswert sind. Foto: Gaetan Bally/Keystone

Basel hat eine pittoreske Rheinkulisse, Museen mit Gemälden von Weltruf und ein Filmfestival namens Bildrausch. Den Lebenden wird viel geboten fürs Auge. Selbst die Toten kommen auf ihre Rechnung. Vom Friedhof Hörnli aus breitet sich vor ihnen ein wunderbares Panorama der Stadt aus. Sehenswürdigkeiten zuhauf. Doch wie steht es um Basels Hörwürdigkeiten?

Hörwürdigkeiten? Ja, Töne, Geräusche prägen Basel ebenso wie das Münster oder die Roche-Türme. Für viele Baslerinnen und Basler mögen es die Klänge der Fasnacht sein, die Heimatgefühl vermitteln. Aber Basel, das ist nicht nur die Melodie von Trommeln und Piccolos.

Klangkünstler Andres Bosshard erklärt bei einem Rundgang beim Rheinsprung, wie man Basel mit dem Gehör wahrnehmen kann. Foto: Martin Furrer

Keiner kann das besser demonstrieren als Andres Bosshard. Der 68-jährige Musiker gestaltete einst für die Landesausstellung Expo.02 einen Klangturm an der Bieler Arteplage. Heute berät er Landschaftsplaner und Lärmschutzexperten. Das Bundesamt für Kultur bezeichnet ihn als «internationale Koryphäe auf seinem Gebiet».

Kürzlich war Bosshard Gast an der Generalversammlung der Memoriav in Basel. Der Verein wurde von der Schweizerischen Nationalbibliothek, dem Bundesarchiv und der SRG zum Erhalt des audiovisuellen Kulturguts der Schweiz gegründet. Auf dessen Website finden sich auch Tonzeugnisse berühmter Basler.

Nach der Versammlung nimmt Bosshard die Teilnehmer mit auf eine spezielle Exkursion. Er macht keinen Stadt-, sondern einen Klangrundgang.

Bosshard steht in der Augustinergasse und gibt das Tempo vor: «Um die Stadt zu hören, müssen Sie langsam gehen. Ganz langsam!» Also spaziert die Gruppe gemessenen Schrittes Richtung Martinsgasse. Regentropfen prasseln auf Regenschirme. Das Trip-Trap der Schuhe verhallt in der schmalen Gasse. Eine Amsel singt. Hier klingt Basel beschaulich, entschleunigt – eine akustische Insel im Rauschen des Universums.

Bosshard hält inne. «Der Boden der Stadt ist eine Art grosse Schallplatte, deren Rillen wir beim Begehen abtasten», sagt er. «Achten Sie sich mal, wenn Sie flanieren: Der Boden antwortet Ihnen.» Als habe Bosshard das inszeniert, nähern sich zwei Touristen mit Rollkoffern. Deren Räder rattern auf dem Strassenbelag wie Maschinengewehre. Bosshard schaut verzückt und lacht: «Menschen erschaffen mit ihren Geräuschen die Stadt, sie erzeugen Realität.»

Bosshard redet davon, dass Asphalt im Gegensatz zum Kopfsteinpflaster einen sterilen Sound erzeuge, «fad wie ein Naturejoghurt». Er lobt die leicht schiefen, verwinkelten Fassaden der mittelalterlichen Häuser, die verwitterten Fensterläden, die Erker und Hinterhöfe. «Sie reflektieren die Stimmen der Fussgänger angenehmer als die Fassaden moderner Gebäude.» Diese seien oftmals ganz glatt konstruiert, «viel zu exakt – das erzeugt ein hartes Echo».

Die Gruppe bewegt sich zum Rheinsprung. Eine Mutter geht vorbei, ihr Kind quengelt. Aus der Ferne ist das Heulen eines Polizeiautos zu hören. «Ein Requiem für Sirene und Kinderwagen!», kommentiert Bosshard. Alle lachen.

«Um die Stadt zu hören, müssen Sie langsam gehen. Ganz langsam!» Andres Bosshard, Klangkünstler

Dabei hat die Beschäftigung mit der Wirkung von Klängen und Tönen in der Stadt auch einen durchaus ernsten Hintergrund. Stadtplaner beschäftigen sich neuerdings vermehrt mit dem Thema Klangraumgestaltung. Sie achten darauf, dass beim Bauen vielfältige Materialien zur Anwendung kommen, dass Wandflächen gegliedert werden, um den Schall zu brechen, dass Büsche und Vegetation als Geräuschdiffusoren wirken können.

An der Memoriav-Generalversammlung trat unter anderen Regina Bucher auf, Leiterin der Abteilung Lärmschutz im Amt für Umwelt und Energie (AUE). «Basel ist eine laute Stadt», sagte sie, «so wie jede grössere Stadt.» Darunter brauche man aber nicht zu leiden. Vielmehr solle man versuchen, Geräusche bewusst auszuwählen. Als Akt der akustischen Bewusstseinserweiterung, sozusagen.

Auf seiner Website hat das AUE einen Stadtplan mit «akustischen Hörenswürdigkeiten» publiziert, wo man «Ruhepausen fürs Ohr» einlegen kann. Unter anderem im Garten des Claraspitals, dem Solitudepark, auf dem Münsterplatz oder beim Gemsbergbrunnen.

Andres Bosshard und seine Gruppe trotzen tapfer dem Regen. Die Glocken der Martinskirche schlagen vier Uhr. «Ein wunderbarer Schluss», sagt Bosshard, und die Leute applaudieren.

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur. Er schreibt über Menschliches-Allzumenschliches, aber auch über Themen, die das politische Basel beschäftigen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.