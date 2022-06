Analyse zu den Kongressanhörungen – Ein Staatsstreich? Wen kümmerts In den Anhörungen zum Sturm auf das Kapitol wird ein atemberaubender Vorwurf formuliert: Der Mann im Weissen Haus war beteiligt an einem Putsch. Und was passiert in Amerika? Die Antwort ist verstörend. Meinung Reymer Klüver

Ein Tweet des früheren Präsidenten Donald Trump auf einer Leinwand vor dem Ausschuss zur Aufklärung des Angriffs auf das US-Kapitol. Foto: Jabin Botsford (AFP)

Politische Skandale, in deren Zentrum ein Präsident stand, haben die Amerikaner in der fast 250-jährigen Geschichte ihrer Republik oft genug erlebt. Vor Donald Trump waren es allein in den vergangenen 50 Jahren Bill Clinton, Ronald Reagan, Richard Nixon, die sich mehr oder minder schwerwiegender Anschuldigungen erwehren mussten. Clinton hat unter Eid nicht die ganze Wahrheit über Sex im Oval Office gesagt. Reagan hatte darüber hinweggeschaut, wie in der Iran-Contra-Affäre Gesetze gebrochen wurden. Nixon musste gehen, weil er ein Verbrechen vertuschen wollte.